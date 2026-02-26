Trabajadores activos, jubilados y pensionados protagonizaron diversas manifestaciones este jueves, 26 de febrero, en distintas ciudades del país para reclamar el aumento inmediato del salario mínimo y las pensiones, así como la mejora de contratos colectivos y otras condiciones laborales.

Mientras que en Caracas la protesta ocurrió en la Plaza Caracas, frente a la sede del Ministerio del Trabajo, en las ciudades del interior del país sucedieron frente a las sedes de las inspectorías del Trabajo.

Desde 2022 los salarios y pensiones siguen estancados, lo que ha generado la precarización extrema del empleo en Venezuela

“Hoy, en el último mes, han ingresado más de 1.000 millones de dólares a este país y no ha llegado ni un dólar para los jubilados, ni los sobrevivientes, ni los trabajadores venezolanos”, reclamó con un megáfono José Bodas, dirigente sindical y trabajador de Petróleos de Venezuela, al momento de exigir un aumento general de sueldos y salarios.

José Bodas, dirigente sindical y trabajador de PDVSA, exige aumento general de sueldos y salarios.

Al grito de “Salario digno ya” manifestaron en La Guaira. “No tenemos nada, ni HCM, ni seguro. Se deben restituir todos los beneficios e incluso el derecho a protestar cuando se siente que el patrón no nos cumple con las demandas laborales”, afirmó un representante de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar Filial Litoral.

´´ Otra de las cosas que estamos solicitando es iniciar las conversaciones de los contratos colectivos. No tenemos nada, ni HCM, ni…

En Falcón, los trabajadores en protesta entregaron un pliego de trabajo con una serie de exigencias, entre las cuales se incluyen las prestaciones sociales colectivas, además de la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los trabajadores públicos que están presos. Uno de los voceros aseguró que saldrán nuevamente el 12 de marzo y el 1ro de mayo a manifestar en caso de no recibir respuesta.

Trabajadores falconianos se suman a la jornada de protesta nacional, exigiendo salarios y pensiones dignas enmarcado en el artículo 91 de la constitución

“Hemos perdido todas las condiciones de trabajo que teníamos hace 20 años, ya no tenemos seguridad social, no tenemos salarios, nos quieren quitar las prestaciones sociales (…) Nos están haciendo un exterminio a los jubilados”, reclamó Julio Marín, miembro de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en Lara, frente a la Inspectoría del Trabajo de Barquisimeto.

Desde #Barquisimeto hoy #26Feb, Julio Marín de la CTV Lara, apoyando una acción nacional de todos los trabajadores, jubilados y pensionados por un salario que cubra las necesidades de los trabajadores

En Valencia, capital de Carabobo, recordaron que el salario mínimo no ha aumentado desde marzo de 2022 y se ha mantenido en 130 Bs., lo que equivale apenas a 0,30 céntimos de dólar.

Desde marzo de 2022 el salario mínimo está congelado en 130 Bs.

En Maracaibo, estado Zulia, los trabajadores invocaron el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que reza que los aumentos de salario deben tomar en cuenta el costo de la canasta básica que hoy está cerca de los 600 dólares americanos. “Hay un genocidio colectivo de jubilados y pensionados”, declaró uno de los manifestantes.