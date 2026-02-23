El Mañanero del 23 de febrero: Más de 200 presos políticos de El Rodeo I en huelga de hambre

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 23 de febrero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la tarde de este domingo, 22 de febrero, que al menos 213 presos políticos recluidos en El Rodeo I, en el estado Miranda, se mantienen en huelga de hambre en este centro de reclusión.

Los familiares de los detenidos denunciaron la falta de atención médica oportuna y exigen el cumplimiento de las liberaciones. “Ellos están pidiendo asistencia médica, que no se le violen sus derechos y que haya realmente liberaciones”, alertó una de las familiares.

Los familiares hacen un llamado a la sociedad civil para que los acompañen y no los dejen solos en esta lucha. Además, informaron que el lunes 23 de febrero se concentrarán en el Auditorio de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para visibilizar la situación.

En esta huelga de hambre también hay presos políticos extranjeros que se sumaron, tal es el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo. Así lo confirmó en X (anteriormente llamada Twitter) su pareja María Alexandra Gómez. “Responsabilizo a Martínez Rangel quién es el director del recinto, lo que le pase a Nahuel, a los extranjeros y demás inocentes sólo es responsabilidad de usted y sus custodios”, señaló Gómez.

Recién salido del horno: otras noticias

Foro Penal: 16 presos políticos han recibido libertad plena tras aprobarse la Ley de Amnistía

Los claroscuros de la Ley de Amnistía

Rodríguez afirma que muchos excluidos de la amnistía serían considerados para recibir indulto

La perla del día

“La cárcel de Rodeo I se encuentra bajo medidas provisionales de protección, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual obliga al Estado a implementar acciones urgentes de seguridad, salud y control interno. Bajo este esquema, el centro penitenciario está sujeto a una supervisión internacional constante para garantizar que las condiciones de reclusión cumplan con los estándares mínimos de dignidad humana”, Observatorio Venezolano de Prisiones.

Lo que rompe en redes

La Cruz Roja Venezolana anunció este domingo, 22 de febrero, que fue invitada por el gobierno chavista a acompañar el proceso de excarcelaciones derivado de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por la Asamblea Nacional.

⛑️Comunicado | 22 de febrero 2026



La Cruz Roja Venezolana ha sido invitada por el Gobierno Nacional a acompañar el proceso de excarcelaciones derivado de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por la Asamblea Nacional. 🇻🇪 pic.twitter.com/hcbK0coeOB — Cruz Roja Venezolana (@CruzRojaVe) February 22, 2026

Azuquita pa’l café

La historia de Punch, un macaco japonés nacido en julio de 2025, ha conmovido a millones de personas en redes sociales. Tras ser rechazado por su madre, fue criado por cuidadores del zoológico de Ichikawa, quienes le dieron un peluche de orangután (un modelo popular de IKEA llamado DJUNGELSKOG) como objeto de consuelo. Según reportes del zoológico, después de sufrir el rechazo, un mono adulto llamado Onsing ha envuelto al pequeño Punch en un fuerte abrazo.

#Mundo 🔴 | Punch, un mono bebé del Zoológico de Ishikawa, ha conmovido a Japón 🐒💛. Nacido en julio de 2025 y abandonado por su madre, los cuidadores lo criaron con dedicación. Hoy, su peluche se ha convertido en su compañero inseparable y fuente de consuelo. pic.twitter.com/FcPe5knA8h — Vanguardia (@vanguardiacom) February 15, 2026

