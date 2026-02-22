Más de 200 presos políticos en El Rodeo I iniciaron huelga de hambre, el gendarme argentino entre ellos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la tarde de este domingo, 22 de febrero, que al menos 213 presos políticos recluidos en El Rodeo I, en el estado Miranda, se mantienen en huelga de hambre en este centro de reclusión.

Los familiares de los detenidos denunciaron la falta de atención médica oportuna y exigen el cumplimiento de las liberaciones. “Ellos están pidiendo asistencia médica, que no se le violen sus derechos y que haya realmente liberaciones”, alertó una de las familiares.

Los familiares hacen un llamado a la sociedad civil para que los acompañen y no los dejen solos en esta lucha. Además, informaron que el lunes 23 de febrero se concentrarán en el Auditorio de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para visibilizar la situación.

En esta huelga de hambre también hay presos políticos extranjeros que se sumaron, tal es el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo. Así lo confirmó en X (anteriormente llamada Twitter) su pareja María Alexandra Gómez. “Responsabilizo a Martínez Rangel quién es el director del recinto, lo que le pase a Nahuel, a los extranjeros y demás inocentes sólo es responsabilidad de usted y sus custodios”, señaló Gómez.

Se conoció, además, que miembros de la Cruz Roja Venezolana llegaron también este domingo al Rodeo con la intención de evaluar las condiciones en las que se encuentran recluidas en este recinto. “Ayúdenlos, los muchachos están en huelga de hambre, no tienen servicio médico”, indicaron los familiares a los miembros de la organización.

La Cruz Roja había anunciado previamente que recibió una invitación por parte del gobierno chavista para asistir en las jornadas de excarcelación vinculadas a la recientemente aprobada y sancionada Ley de Amnistía.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.