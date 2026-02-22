Foro Penal: 16 presos políticos han recibido libertad plena tras aprobarse la Ley de Amnistía

El Foro Penal Venezolano confirmó que hasta el mediodía de este domingo, 22 de febrero, 16 presos políticos han recibido libertad plena desde el pasado viernes, 20 de febrero, un día después que se aprobó y sancionó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Alfredo Romero, director presidente de la organización no gubernamental, señaló en su cuenta de X (anteriormente llamada Twitter), que desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció que comenzaría un proceso de excarcelaciones, han verificado 464 presos políticos excarcelados.

#22F 12:00pm (Venezuela)

Desde el pasado viernes 20 de febrero hasta este momento, hemos verificado la liberación de 16 presos políticos (libertad plena).



En total, 464 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero. https://t.co/QNvlQzHJZG pic.twitter.com/kxTjwNM1Ys — Foro Penal (@ForoPenal) February 22, 2026

El sábado 21 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, anunció que hasta esa fecha habían recibido más de 1,500 solicitudes de personas privadas de libertad para acogerse a la Ley de Amnistía.

Asimismo, indicó que hay otras 11,000 personas que tienen medidas cautelares como régimen de presentación o casa por cárcel, las cuales también están contempladas en la ley. “Esas 11.000 personas sí van a ser atendidas por el comité de seguimiento de la Ley de Amnistía”, aseguró.

Rodríguez también señaló que “muchas” de las personas excluidas de la ley “están siendo consideradas” para recibir “medidas de gracia” o indultos del Ejecutivo.

Con la aprobación de la ley surgieron las alarmas. Aunque el instrumento legal representa un alivio para cientos de familias, el Foro Penal advierte sobre vacíos críticos que mantienen vivo el engranaje represivo en Venezuela.

En una rueda de prensa del pasado viernes, Alfredo Romero recordó que la ley excluye casos de homicidio intencional, entre los que entrarían -por ejemplo- un militar que haya disparado contra un manifestantes, pero también excluye a personas que son acusadas de delitos que nunca cometieron, como corrupción, homicidios y delitos de narcotráfico.

Otro de los reclamos gira en torno a la temporalidad. Aunque el artículo 6 menciona un lapso de 28 años, el artículo 8 solo reconoce eventos específicos que, sumados, apenas cubren 20 meses de casi tres décadas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.