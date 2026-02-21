Rodríguez afirma que muchos excluidos de la amnistía serían considerados para recibir indulto

El presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, anunció que hasta este sábado, 21 de febrero, han recibido más de 1,500 solicitudes de personas privadas de libertad para acogerse a la Ley de Amnistía.

Durante una declaración televisada, Rodríguez precisó que han recibido 1,557 solicitudes “que se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la Ley de Amnistía”

Pero además, el oficialista señaló que hay otras 11,000 personas que tienen medidas cautelares como régimen de presentación o casa por cárcel, las cuales también están contempladas en la ley que aprobó la Asamblea Nacional el pasado jueves, 19 de febrero. “Esas 11.000 personas sí van a ser atendidas por el comité de seguimiento de la Ley de Amnistía”, aseguró.

“El que cree en el diálogo para la construcción de la paz hace un aporte donde la paz es duradera, donde todos nos respetemos y podamos discutir diferencias sin recurrir al odio ni a la polarización”, expresó Rodríguez al referirse sobre el espíritu de la ley.

Asimismo, Rodríguez afirmó que “muchas” de las personas excluidas de la ley “están siendo consideradas” para recibir “medidas de gracia” o indultos del Ejecutivo.

Rodríguez se refirió a casos como el del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa quien, a su juicio, tendría que haber sido excluido de la amnistía y se le otorgó libertad plena. “Este señor, no me acuerdo el nombre, maracucho. ¿Cómo se llama? Guanipa. Él está entre las personas que debieron ser excluidas porque convocó acciones violentas contra Venezuela. Pero se decidió que se le diera una medida, que espero que él sepa apreciar bien, ojalá, y en este momento goza de libertad plena”, dijo.

El día anterior, el diputado Jorge Arreaza aseguró que 379 presos políticos serían beneficiados con la Ley de Amnistía. Arreaza precisó que se otorgará la amnistía a 371 personas en Caracas, cinco en Barinas, dos en Portuguesa y una en Monagas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.