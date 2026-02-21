Jorge Arreaza anuncia que 379 presos políticos serán beneficiados con la Ley de Amnistía

El diputado Jorge Arreaza, integrante de la comisión especial encargada de ejecutar la recién aprobada Ley de Amnistía Democrática, anunció este viernes, 20 de febrero, que un grupo de 379 presos políticos recibirá medidas inmediatas de libertad y amnistía tras las gestiones realizadas ante el sistema de justicia. Esta cifra representa el inicio de la implementación operativa de la ley, con un despliegue que abarca distintas regiones del país.

En una entrevista concedida al programa A Pulso, el parlamentario compartió información oficial suministrada por los órganos judiciales, precisando: “Me acaban de pasar un papel donde me informan el tanto el Tribunal Supremo como el Ministerio Público que se han recibido solicitudes del Ministerio Público a los tribunales competentes para otorgar medidas de amnistía a 371 en Caracas, cinco en Barinas, dos en Portuguesa y una en Monagas”.

🇻🇪 El diputado chavista, Jorge Arreaza, informó este viernes que 379 presos políticos serán excarcelados entre la noche de hoy y la mañana del sábado 21 de febrero. El Ministerio Público solicitó… pic.twitter.com/vWIUsNE9hw — EVTV (@EVTVMiami) February 21, 2026

Este anuncio se produce en el marco de una ley aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, la cual busca, en palabras de Arreaza, cerrar los “ciclos de violencia” y permitir el “reencuentro” de todos los actores políticos bajo el respeto a la Constitución.

“Amnistía es perdón, es el Estado que está perdonando, dándole otra oportunidad a quienes cometieron o presuntamente cometieron un delito con plenos derechos, en un hecho eh político de manifestación o un hecho violento y el Estado le dice ‘muy bien, quedas amnistiado ya no tienes delito, reincorpórate a la vida política y reincorpórate a tu vida plenamente sin el delito'”. Este proceso conlleva la extinción de la causa penal y la eliminación de antecedentes penales y registros policiales para los beneficiados.

La comisión especial, instalada bajo lo establecido en el artículo 15 de la normativa, trabaja actualmente en coordinación directa con el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia para revisar los casos que se ajustan a los hechos ocurridos entre 1999 y 2025.

Asimismo, Arreaza recordó que existe un lapso de 15 días continuos para que el sistema de justicia ejecute las libertades y medidas correspondientes. No obstante, enfatizó que la ley mantiene “exclusiones estrictas” para quienes cometieron homicidios intencionales o atentaron contra la soberanía nacional al solicitar “intervenciones extranjeras”.

Tras los anuncios de Arreza, la mañana de este sábado, 21 de febrero, el vicepresidente del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, informó que desde el viernes en la noche se comenzaron a producir las primeras excarcelaciones derivadas de la Ley de Amnistía.

#21Feb 7:10 a.m. Desde el @ForoPenal estamos verificando que durante la noche de ayer y madrugada de hoy se están materializando las primeras liberaciones derivadas de la Ley de Amnistía. — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) February 21, 2026

A su vez, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, calificó de “discriminatorio e inconstitucional” excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos. “No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias”, señaló.

Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos. No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias. — Alfredo Romero (@alfredoromero) February 21, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.