Stalin González: “La puerta quedó abierta para resolver los casos que quedaron por fuera”

El diputado del grupo parlamentario Libertad, Stalin González, sostuvo que después de aprobada la Ley de Amnistía, cualquier persona puede usar una vía para ser amparado judicialmente.

“La puerta no se puede cerrar, la puerta quedó abierta para resolver los casos que no están previstos en la ley, y la puerta que quedó abierta es el artículo 15”, dijo en una rueda de prensa ofrecida junto a otros diputados de oposición.

González reconoció que la recién sancionada Ley de Amnistía tiene varias limitaciones.

“El Estado no ha cumplido su rol de impartir justicia imparcialmente, los tribunales no han cumplido con su papel, es importante que este país tenga instituciones que generen confianza”, sostuvo.

El miembro de Un Nuevo Tiempo manifestó que el artículo 7 permite que las personas que están en el exterior puedan nombrar a un abogado con un poder simple.

“Los venezolanos en el exterior pueden apegarse a la Ley de Amnistía y venir a Venezuela sin riesgo de ser detenidos. La ley no solo está hecha para los que están presos, sino también para cerrar las causas de mucha gente”.

González aseguró que sin el 3 de enero, la Ley de Amnistía no hubiese sido aprobada.

“Estamos aquí porque esta es una Venezuela distinta, han sucedido cosas en siete semanas, la voluntad política es diferente a la de antes”.

Por su parte, la diputada Nora Bracho indicó que si un juez rechaza la solicitud de amnistía, la persona puede apelar.

“Los casos que no son por razones políticos, serán enviados a la Comisión de Política Interior, es un clamor del pueblo venezolano que las heridas se cicatricen”.

Bracho, también de UNT, agradeció a los familiares de presos políticos, las ONG y la sociedad civil que participaron en la elaboración de la ley.

Bracho agregó que este viernes 20 de febrero fue instalada la comisión especial de seguimiento a la Ley de Amnistía.

“Quedan pendientes temas como la amnistía laboral, la CVG, los empleados de Corpoelec, Pdvsa o personas que por montar un tuit hayan sido privadas de libertad”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.