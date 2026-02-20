“Fue un fraude”: Familiares de excluidos de Ley de Amnistía exigen decreto presidencial de indulto

Familiares de aquellos presos políticos que quedaron excluidos de la Ley de Amnistía, aprobada y sancionada por la Asamblea Nacional de corte oficialista, exigieron un decreto presidencial de indulto para poder incorporar a quienes no serían beneficiados.

Durante una rueda de prensa organizada por el Foro Penal, la señora Francis Quiñones, madre de Jonathan Franco Quiñones, uno de los procesados por la Operación Gedeón, sargento segundo detenido por el gobierno venezolano y acusado de participar en la operación, calificó la ley como un “terrorismo, fraude y un paquete chileno porque solo incluye a una minoría”.

Quiñones recordó que el Parlamento se reunió con familiares y ONG para escuchar a las víctimas “como quien dice, para cumplir las pautas”. Consideró que cuando se reunían en privado decían: “‘Ya llamamos a las víctimas y a las ONG, ¿qué hablaron? Basura. No nos importa’. ¿Qué podíamos esperar de la decisión que tomaron, si ellos mismos se cobran y se dan el vuelto?”.

“Ellos tienen a sus mismos jueces y abogados. Es mentira que hayan querido dar este paso valiente hacia la paz y la justicia. Seguimos en lo mismo acá, con las mismas leyes que nos quieren impedir hablar, que nos quieren sancionar, nos quieren cerrar la boca, pero acá estamos y no nos van a callar, nosotros seguimos luchando por nuestros familiares contra esta extorsión y fraude”, expresó.

Ante esa situación, señaló que los familiares exigen un decreto presidencial para que todos los presos políticos sean liberados, destacando el caso de los “gedeones” o de operaciones militares que no incluyeron. También instó a Laura Dogu, representante diplomática de los Estados Unidos en Venezuela, a investigar cárceles como el Fuerte Guaicaipuro “en la que hay varios desaparecidos, hay familiares que tienen hasta un año y medio sin saber de ellos”.

“Nuestros familiares están desnutridos, locos, mi hijo a mí no me pidió la bendición, él hablaba conmigo y ni me reconocía, temblaba,les dieron el mismo guion, todos decían que no los maltrataban. Creo que ha perdido como 40 kilos. Así como está él están todos los del Fuerte Guaicaipuro”, cuestionó.

Por su parte, la señora Betzaida Natera, madre del sargento Geomer Natera (caso Cotiza), calificó como una “burla” la Ley de Amnistía y, al igual que Francis Quiñones, denunció las condiciones de presos políticos en el Fuerte Guaicaipuro. “A un año yo no he podido ver a mi hijo”, alertó la señora quien exigió que su hijo sea trasladado de nuevo a la cárcel de Ramo Verde.

#Ahora | “Fueron excluidos, esto es una burla”, dice Betzaida Natera, madre del sargento Geomer Natera (caso Cotiza), sobre la Ley de Amnistía.

Denuncia las condiciones del Fuerte Guaicaipuro y señala que en más de un año no ha recibido el permiso de las autoridades para poder… pic.twitter.com/xMqxkPHsW2 — TalCual (@DiarioTalCual) February 20, 2026

Una ley a espalda de las víctimas y a “conveniencia” de quien manda

Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y hermana del preso político Josnars Baduel, señaló que la Ley de Amnistía “ratifica que el régimen realmente no tiene voluntad de hacer las cosas distintas”.

En una entrevista que ofreció al programa Conclusiones, conducido por el periodista Fernando del Rincón, Baduel expresó: “Esta Ley de Amnistía, desde que comenzó hasta este momento, inició de forma incorrecta porque su primera discusión se hizo sin siquiera haberse reunido con las víctimas de persecución en Venezuela. Ellos vinieron a escuchar a las víctimas fue porque hicimos una actividad fuera de la Asamblea Nacional luego de la primera discusión, lo que los obligó a recibir a las víctimas y escuchar en el cantidad de casos de persecución que ellos supuestamente manifestaron desconocer”.

Aún así, tras haber escuchado a las víctimas, Baduel reconoció que esta ley sería excluyente “porque dejaría más de la mitad de los presos políticos injustamente presos como lo están y en condiciones de horror”, alertando que aunque el contexto es otro, “después del 3 de enero la tortura en Venezuela no ha cesado”.

"LA TORTURA EN VENEZUELA NO HA CESADO”, DICE LA ACTIVISTA ANDREÍNA BADUEL



​Andreína Baduel critica la ley de amnistía en Venezuela, calificándola de excluyente y propagandística. Denuncia que la tortura persiste, menciona la situación de su hermano en El Rodeo I y afirma que… pic.twitter.com/CZPLGwkhX1 — John P. Acquaviva (@JPAFS) February 20, 2026

Andrés Villavicencio, testigo electoral en el estado Falcón durante los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, quien tuvo que exiliarse por persecución, cuestionó que la ley implica “que los perseguidos debemos pedir perdón a los verdugos”.

“En mi caso, como testigo electoral exiliado, por defender las actas de mi centro debo ‘pedir perdón’ a Elvis Amoroso que tiene 572 días violando la ley negándose a publicar el resultado desglosado”, expresó en su cuenta de X.

La Ley de Amnistía es un fraude. Implica que los perseguidos debemos pedir perdón a los verdugos.



En mi caso, como testigo electoral exiliado, por defender las actas de mi centro debo “pedir perdón” a Elvis Amoroso que tiene 572 días violando la ley negándose a publicar el… https://t.co/NLvxycYaOu pic.twitter.com/ca580ckFtY — Andrés Villavicencio (@AndVilla1) February 20, 2026

Por su parte, Zoraida González, madre del preso político José Miguel Estrada, señaló que la ley “está hecha a conveniencia de quien la armó” y denunció que cuando detuvieron a su hijo por el caso de los drones, y que actualmente está recluido en El Rodeo I, fue torturado. “Le arrancaron las uñas de los pies, lo colgaban,le metían electricidad en sus testículos, le metieron la cara en una poceta llena de excrementos”. Esos tratos crueles le dejaron graves secuelas a su hijo, quien fue detenido a los 23 años y hoy en día tiene 30.

“Esa ley es a conveniencia de quien la armó”: la señora Zoraida, familiar de preso político, desde El Rodeo I.



Entrevista de @maryorinmendez pic.twitter.com/zkY35MyVZG — Seir Contreras (@SeirContreras) February 20, 2026

Zoraida narra el horror que vivió su hijo José Estrada, tras ser detenido por su presunta participación en el “Caso de Drone”.



Entrevista de la periodista @maryorinmendez pic.twitter.com/1lDiGjaDhg — Seir Contreras (@SeirContreras) February 20, 2026

Zoraida González narra los horrores vividos por su familia como presos políticos. Ella junto a muchas mujeres familiares de presos políticos se mantiene en vigilia en El Rodeo.



🎥 sincepto pic.twitter.com/T1BnuEcQKB — Seir Contreras (@SeirContreras) February 20, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.