Foro Penal introducirá recurso en favor de los desamparados por la Ley de Amnistía

La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano anunció este viernes, 20 de febrero, un recurso a favor de las personas desamparadas y excluidas de la Ley de Amnistía, aprobada y sancionada el jueves por la Asamblea Nacional de corte oficialista.

Durante una rueda de prensa, la ONG señaló que introducirá un escrito ante la Comisión de Seguimiento creada por el Parlamento para que todos los casos excluidos de la ley se incorporen de inmediata, una vez que la misma sea publicada en Gaceta Oficial.

Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, alertó que hay personas que llevan entre dos y tres años en prisión preventiva, violando varias disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal. “Esas personas deben ser excarceladas de inmediato”, indicó. Además, recordó que hay personas con penas cumplidas o tiempo suficiente para que les permitan terminar de cumplir esas penas fueran de prisión, quienes “también deben ser excarcelados”.

“Hay adultos mayores de 70 o más años de edad que no tienen que estar recluidos en una cárcel ni de manera preventiva ni a modo de condena, esos adultos mayores, que son más de 20 personas deben ser excarcelados. Hay personas con enfermedades graves y cuadros clínicos severos también deben salir de inmediato con medidas humanitarias, igual que las personas con discapacidad cognitiva -como diagnósticos del espectro autista- deben ser excarcelados de inmediato”, alertó Himiob.

El abogado refirió que el artículo 15 de lay ley abre una “pequeña ventana o posibilidad” para que los casos excluidos de la Ley de Amnistía también sean considerados, insistiendo en que estos grupos han sufrido “violaciones graves a derechos humanos, al debido proceso, al derecho a la defensa”.

Además, se refirió a los más de 400 presos militares y civiles vinculados a conspirar rebeliones militares, “un grupo importante de personas sí está amparado por la amnistía y tienen derecho a que se les declare de oficio de una vez o solicitarla” de forma inmediata.

A pesar de que la ley cubre 27 años de forma general, existen limitaciones en el noveno artículo, donde se toman en cuenta apenas 15 años y Himiob advirtió que durante ese período solo se toman en cuenta, concretamente, hechos políticos que abarcan solo 20 meses.

“Esto es un mínimo comienzo y debe haber más voluntad política para desmantelar el sistema represivo: el sistema de seguridad nacional que ha servido para perseguir, y el sistema de justicia como arma de persecución. Hasta que no haya voluntad política para renovar este sistema vamos a seguir con la amenaza y la soga al cuello de la persecución. La lucha no termina acá, es una lucha de resistencia, no de velocidad, hasta desmantelar el aparato represivo, mientras no terminemos eso, no somos totalmente libres”, acotó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.