El Mañanero del 19 de febrero: Otra protesta de familiares de presos políticos frente a la ONU

El primer sorbo

Este miércoles 18 de febrero, familiares de presos de conciencia y defensores de derechos humanos protestaron frente a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas, con la finalidad de exigir la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas en Venezuela.

Tanto familiares como detenidos iniciaron una huelga de hambre hace varios días en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, tras incumplirse el plazo de excarcelaciones anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez.

Recién salido del horno: otras noticias

La suspensión de la audiencia de Maduro y Cilia y la “visita consular” que recibieron

Piden liberación de excandidata a concejal en Chacao Meudis Reyes

Al menos diez aerolíneas internacionales estarán operativas en Maiquetía antes de abril 2026

HRW urge a desmantelar el aparato represivo en Venezuela

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Son un régimen que está cayendo. El país está derrumbándose y creemos que va en su interés realizar cambios muy drásticos muy pronto”, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca sobre cuba

Lo que rompe en redes

El Ministerio Público aclaró en un comunicado que la detención de Evanan Romero no guarda relación con temas petroleros, sino que responde a una supuesta estafa.

COMUNICADO



El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informa que el pasado día 13 de febrero fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Chinita de Maracaibo el ciudadano Evanan Romero Gutiérrez (sigue) pic.twitter.com/rH3O0Zlkrh — Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) February 18, 2026

Azuquita pa’l café

Se hizo viral en redes sociales el encuentro entre los dirigentes políticos, Biagio Pilieri y Freddy Superlano.

Hoy vivimos un encuentro que nos llenó de esperanza y fuerza.



Un momento profundamente emotivo: el reencuentro de dos hermanos de lucha, @BiagioPilieri visito a @freddysuperlano; ambos héroes estuvieron injustamente detenidos en El Helicoide por su compromiso con la libertad y… pic.twitter.com/KT1NiLPy3y — Convergencia Venezuela (@ConvergenciaVe) February 18, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Sin invitación hizo acto de presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno.