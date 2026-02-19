El Mañanero del 19 de febrero: Otra protesta de familiares de presos políticos frente a la ONU

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 19 de febrero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Este miércoles 18 de febrero, familiares de presos de conciencia y defensores de derechos humanos protestaron frente a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas, con la finalidad de exigir la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas en Venezuela.
Tanto familiares como detenidos iniciaron una huelga de hambre hace varios días en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, tras incumplirse el plazo de excarcelaciones anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez.
Vea la nota completa AQUí
Recién salido del horno: otras noticias
La suspensión de la audiencia de Maduro y Cilia y la “visita consular” que recibieron
Piden liberación de excandidata a concejal en Chacao Meudis Reyes
Al menos diez aerolíneas internacionales estarán operativas en Maiquetía antes de abril 2026
HRW urge a desmantelar el aparato represivo en Venezuela
Dólar/Euro BCV
La perla del día
“Son un régimen que está cayendo. El país está derrumbándose y creemos que va en su interés realizar cambios muy drásticos muy pronto”, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca sobre cuba
Lo que rompe en redes
El Ministerio Público aclaró en un comunicado que la detención de Evanan Romero no guarda relación con temas petroleros, sino que responde a una supuesta estafa.
COMUNICADO— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) February 18, 2026
El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informa que el pasado día 13 de febrero fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Chinita de Maracaibo el ciudadano Evanan Romero Gutiérrez (sigue) pic.twitter.com/rH3O0Zlkrh
Azuquita pa’l café
Se hizo viral en redes sociales el encuentro entre los dirigentes políticos, Biagio Pilieri y Freddy Superlano.
Hoy vivimos un encuentro que nos llenó de esperanza y fuerza.— Convergencia Venezuela (@ConvergenciaVe) February 18, 2026
Un momento profundamente emotivo: el reencuentro de dos hermanos de lucha, @BiagioPilieri visito a @freddysuperlano; ambos héroes estuvieron injustamente detenidos en El Helicoide por su compromiso con la libertad y… pic.twitter.com/KT1NiLPy3y
La ñapa (recomendamos…)
Sin invitación hizo acto de presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno.
Un perro lobo llamado Nazgul irrumpió en la recta final de una prueba de esquí de fondo durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.— Informa Cosmos (@InformaCosmos) February 18, 2026
pic.twitter.com/c7XqWayG8S