Piden liberación de excandidata a concejal en Chacao Meudis Reyes

“Desde hace 214 días ha estado privada de libertad”, señaló la joven Ana Mercedes Reyes en una denuncia pública este 17 de febrero desde las afueras del Resguardo Femenino de El Valle, lugar en que se encuentra recluida su madre Meudis Reyes, detenida desde el 18 de julio de 2025.

Esta actividad tenía el objetivo de exigir la liberación de quienes consideran presos políticos, en especial la de una madre cuya vida —y la de su familia— dio un giro radical hace siete meses, cuando fue detenida apenas una semana antes de un proceso electoral donde participaría como candidata al Concejo Municipal de Chacao. Además, fue imputada por “instigación al odio y asociación para delinquir”.

“Mi mamá es completamente inocente. Ella no debería estar tras esas rejas, sin embargo, lleva siete meses tras esas rejas y ha sido un trayecto muy fuerte para la familia, porque no solamente yo tuve un cambio radical en mi vida, sino mis familiares también han tenido que dejar de trabajar y estar aquí casi que el 100% del tiempo porque no están aquí en Caracas, para poder atender y estar al pendiente de mi mamá. Y en apoyo no solamente a mí, sino a mi hermano, quien no pudo venir, pero está aquí en alma, espíritu y energía, porque él ha sido uno de los más afectados con esta situación”, relató Ana Mercedes Reyes en declaraciones que ofreció al periodista Seir Contreras.

Ana Mercedes hizo público el “exhorto por la libertad y la reconciliación”, un manifiesto entregado por su madre, dirigido a Delcy y Jorge Rodríguez. El documento surge tras el vencimiento del plazo de las promesas de excarcelación hechas por el propio Jorge Rodríguez, las cuales, según denuncian, han sido “nulas o escasas” en este centro de reclusión.

En esta carta, Meudis Reyes utiliza un tono respetuoso pero firme para exponer la agonía de las mujeres en El Valle. Estos son los puntos centrales del documento:

Apelación a la sororidad presidencial: Reyes se dirige a Delcy Rodríguez como la primera mujer en la presidencia -con el aval de Estados Unidos- pidiéndole que su gestión se traduzca en justicia e igualdad para las mujeres presas por motivos políticos. “No solicitamos preferencias, sino justicia”, afirma.

La denuncia del “limbo”: Tras las declaraciones de Jorge Rodríguez en el centro “Zona 7”, las internas de El Valle esperaban medidas similares. Sin embargo, Meudis denuncia que se encuentran en un estado de incertidumbre total: “Pedir calma y paciencia desde la libertad resulta sencillo; desde aquí, es una tarea cuesta arriba”.

Defensa de la democracia: El manifiesto es una declaración de principios civiles. “Somos personas honestas que creemos en la democracia; pensar distinto no es un delito. Creemos en el argumento y en el pensamiento, nunca en la violencia”.

Ana Mercedes Reyes, exige la liberación de su mamá, Meudis Reyes, la dirigente politico del municipio Chacao, estado Miranda, detenida desde hace 214 días.



En la actividad hizo presencia el movimiento estudiantil de las Universidades UCV y UCAB.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.