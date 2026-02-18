“No queremos perdón, exigimos libertad”: El clamor de familiares de presos políticos ante la ONU

Familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos protestaron este miércoles, 18 de febrero, frente a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas, para exigir la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas en Venezuela.

“Ni uno, ni dos, que sean todos”, “no queremos perdón, exigimos libertad”, fueron alguna de las consignas que entonaban los familiares que asistieron a la concentración y que ya llevan varias semanas acudiendo a diferentes instancias para pedir respuesta sobre la situación de los presos políticos.

Muchos familiares también llevan más de un mes haciendo vigilias en diferentes centros de reclusión. Específicamente en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Boleíta, conocida como Zona 7, tanto familiares como detenidos iniciaron una huelga de hambre hace varios días tras incumplirse el plazo de excarcelaciones anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez.

Desde las afueras de la Torre Parque Ávila, donde funcionan las oficinas de la ONU, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, criticó la manipulación que hay hacia los familiares de presos políticos de que la excarcelación de sus parientes podría estar supeditada a la aprobación de la Ley de Amnistía.

“No está bien que se manipule diciéndole a los familiares que sus seres queridos deben ser liberados cuando se apruebe la Ley de Amnistía. Son dos cosas totalmente distintas. Lo que debe ocurrir es que por falta del debido proceso estas personas tienen que salir liberadas”, expresó Murillo.

Margareth Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, informó que funcionarios de las Naciones Unidas recibieron un documento en el que solicitan la libertad plena de los preso políticos, así como la atención de las diversas agencias de la institución para verificar la salud y condiciones de reclusión de los detenidos por razones políticas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.