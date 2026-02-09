Sntp exige incluir derecho a libertad de prensa en Ley de Amnistía  

Una propuesta de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional presentó este lunes ante la Asamblea Nacional el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp).

A partir de una consulta con agremiados, la propuesta rechaza la criminalización del ejercicio del periodismo y propone una amnistía para los trabajadores de la prensa perseguidos por el simple hecho de ejercer la libertad de expresión.

De acuerdo a Marco Ruiz, secretario general del SNTP, hay 59 trabajadores de la prensa judicializados, cuatro de ellos se encuentran detenidos: Jonathan Carillo, Pedro Urribarri, Deivis Correa y Marifel Guzmán, mientras dos se encuentran en arresto domiciliario.

Ruiz informó en rueda de prensa flanqueado por el abogado Joel García que en lo que va de 2026, 23 periodistas han sido excarcelados, una decena entre 2024 y 2025 y al menos una veintena permanecen en el exilio producto de persecuciones judiciales.

🔵 El SNTP registra 59 periodistas y trabajadores de la prensa judicializados:



📌4 de ellos permanecen presos.

📌2 se encuentran bajo arresto domiciliario

📌 23 han sido excarcelados durante 2026.

📌 10 más entre 2024 y 2025.

📌 Al menos 20 permanecen en el exilio como… pic.twitter.com/AcUyCW1ojS — SNTP (@sntpvenezuela) February 9, 2026

El gremio indicó que a eso se suma una decena de periodistas que han debido salir del país por anulación de pasaportes o alertas en el Sistema de Investigación e Información Policial (Sipol).

Entre las exigencias del Sntp destacan la derogación de leyes empleadas para criminalizar la práctica periodística como la Ley del Odio y Resorte, el levantamiento de bloqueos digitales a páginas de internet, el cese de la censura y cierre arbitrario de medios, la devolución de equipos incautados, la asignación y renovación transparente de concesiones a radios y televisoras y la aprobación de un instrumento legal para proteger a los trabajadores de la prensa.

La propuesta del SNTP también involucra a ONG, sindicatos y asociaciones, asimismo establece que la amnistía debe ser para personas que se encuentran dentro y fuera del país.

El sindicato denunció que el Estado ha criminalizado también el empleo de herramientas como Facebook, WhatsApp y X, esta última bloqueada en Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.