Libertad para presos políticos y revisión de Ley de Amnistía pidió Machado ante CIDH

Continuando con su periplo por Estados Unidos, la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asistió este lunes 9 de febrero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en procura de exponer la situación de derechos humanos en Venezuela y la realidad que viven los presos políticos.

Machado hizo una serie de peticiones en la sede de la Comisión, ubicada en Washington, capital de los Estados Unidos.

La líder del partido Vente Venezuela celebró que algunos presos políticos hayan sido excarcelados luego de la medida anunciada el pasado 8 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sin embargo expresó que no se trata de una libertad de plena porque todos tienen medidas cautelares de presentación e incluso portan grilletes electrónicos en arresto domiciliario.

“Vemos esta reacción de la tiranía, donde por una parte, excarcelan a mi amigo y compañero Juan Pablo Guanipa e inmediatamente lo vuelven a detener y a secuestrar”, dijo Machado refiriéndose al político y periodista, quien este domingo 8 de febrero fue excarcelado y luego de protagonizar una caravana y ofrecer declaraciones fue aprehendido nuevamente por personas sin identificación.

“¿No se puede hablar en Venezuela de aquellos que han estado en prisión? ¿No pueden relatar qué es lo que han vivido ¿No pueden describir el horror de lo que hoy ocurre en nuestro país? Por eso estoy aquí hoy”, dijo Machado en la capital estadounidense.

Machado expresó que el régimen venezolano que comanda actualmente Delcy Rodríguez ha denunciado a la CIDH porque “le tiene terror a la verdad”.

“El sistema interamericano es un mecanismo poderoso y estoy aquí en nombre de Venezuela”, sentenció.

"Les decía que Venezuela representa un desafío al Sistema Interamericano porque lo pone a prueba": María Corina Machado, tras exposición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a #NTN24. https://t.co/CXyaotioAD pic.twitter.com/1bPWmeu1BV — NTN24 (@NTN24) February 9, 2026

Machado aseveró que la CIDH ha ayudado a documentar los atropellos que ha cometido el chavismo en Venezuela.

“Estamos hablando de más de 20 mil detenciones arbitrarias, de más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos parapoliciales, más de 2.000 personas torturadas, es decir, esto es un patrón sistemático y masivo de torturas”, indicó la ganadora del premio Nobel.

Machado subrayó que pese a las promesas del oficialismo de excarcelar a una “cifra importante” de presos políticos hasta este lunes 9 de febrero quedaban 644 detenidos, de los cuales 187 son militares.

La líder opositora volvió a asegurar que regresará a Venezuela.

“Venezuela va a ser libre y democrática y escribiremos la historia juntos”.

Entre las peticiones que hizo Machado a la plenaria en Washington destacan:

-Hacer presión hasta lograr la liberación de todos los presos políticos sin medidas restrictivas de libertad. Según cifras de varias ONG, la mayoría de los presos políticos siguen tras las rejas y las excarcelaciones se han dado a cuenta gotas.

-Denunciar las irregularidades en cuanto a la confección por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Amnistía. Exigir su implementación plena y sin restricciones.

-Elaborar un nuevo informe sobre la situación del país con cifras actualizadas e impulsar medidas necesarias para acabar con las violaciones a los derechos fundamentales en territorio venezolano.

–Que una comisión de la CIDH visite Venezuela para documentar in situ casos de violaciones a los derechos humanos y ofrecer apoyo y acompañamiento a las víctimas.

-Seguir denunciando la usurpación de poder por parte del chavismo, luego del desconocimiento de la voluntad popular en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.