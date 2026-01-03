Reportan explosiones en varias zonas de Caracas y el litoral

Aproximadamente a las 1:55 de la madrugada de este sábado, 3 de enero, usuarios de las redes sociales comenzaron a reportar explosiones y sobrevuelos de aeronaves en Caracas, La Guaira y en Higuerote, estado Miranda.

En los reportes los usuarios se encuentran videos y fotos que muestran detonaciones presuntamente en zonas como La Carlota y Fuerte Tiuna, en la capital del país. A lo largo de diversas zonas de Caracas se oyeron aviones y sonidos de explosiones.

Un habitante de La Guaira reportó a Runrun.es que en La Meseta de Mamo, en el estado La Guaira, se produjo una explosión. El usuario, que prefirió resguardar su identidad, explicó que en esta zona se ubican instalaciones militares.

Casi dos horas después que comenzaron a escucharse las detonaciones, el canciller Yván Gil informó de una “gravísima agresión militar” perpetrada -presuntamente- por el gobierno de Estados Unidos de América contra el territorio venezolano. Gil confirmó que estos ataques se presentaron en localidades civiles y militares de Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.

“Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”, denunció Gil.

Vista de Fuerte Tiuna hacia El Valle. pic.twitter.com/tMAfAJHFSw — Zair Mundaray (@MundarayZair) January 3, 2026

#AHORA Vista hacia La Carlota, donde se ubica la base aérea de la Fuerza Armada venezolana en Caracas, luego de escucharse varias detonaciones pic.twitter.com/iJPuJReO5s — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 3, 2026

#ATENCIÓN Nos llegan videos de ciudadanos que grabaron las explosiones en Caracas la madrugada de este sábado #3Ene https://t.co/7cAxwlym2s pic.twitter.com/SJGLDhFwW9 — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 3, 2026

#Ahora 2:41 AM Vecinos de La Guaira envían imágenes de los alrededores del Puerto. Se visualiza áreas dañadas y humo saliendo de la entrada marítima pic.twitter.com/04IJJxdANu — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) January 3, 2026

Información en desarrollo…

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país