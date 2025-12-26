Clippve: Excarcelaciones no alcanzan ni el 10% del total de presos políticos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) calificó las recientes excarcelaciones ocurridas este 25 de diciembre como “una victoria de la verdad, no un favor del poder”. A través de un comunicado, la organización enfatizó que estas medidas no son una concesión benevolente del Estado, sino el resultado de la presión sostenida de familiares, activistas y el acompañamiento de organismos internacionales como las Naciones Unidas.

El Comité denunció que el perfil de los excarcelados evidencia una estrategia de control político. Según el texto, el poder utiliza a “ciudadanos comunes, jóvenes vulnerables y trabajadores humildes como piezas sacrificables en una estrategia de castigo ejemplar”. Asimismo, destacaron que no se registraron liberaciones de periodistas, defensores de DDHH ni dirigentes políticos reconocidos, lo que confirma un “patrón de represión selectiva”.

Clippve alertó que mientras se ejecutan estos actos con “fines propagandísticos”, todavía existen presos políticos gravemente enfermos que han sido ignorados por el Estado, instrumentalizando así el dolor de las víctimas.

En términos de alcance, la organización fue enfática: “La cifra de excarcelaciones no alcanza ni el 10 % de los casos que hemos documentado”. De acuerdo con sus registros, tras estas medidas, el número de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela seguiría rondando las mil personas.

Además, el Comité señaló la dificultad para verificar la información debido al “terror aún implantado”, logrando corroborar solo 63 nombres de los 71 informados inicialmente.

Finalmente, el comunicado rechaza la “opacidad oficial” al no publicarse una lista completa y verificable, lo que refuerza la arbitrariedad y dificulta la documentación de los casos. Clippve exigió la liberación inmediata de todos los detenidos y el cese de la lógica de la “puerta giratoria”, reafirmando que “la libertad no se mendiga. Se exige. Se conquista”.

Cumplimiento a cuentagotas

Organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron que no se han cumplido las 99 excarcelaciones de presos políticos anunciadas por el gobierno el pasado 25 de diciembre.

En horas de la mañana de este 26 de diciembre, el Foro Penal informó que solo han confirmado 75 excarcelaciones de presos políticos de las 99 que anunció el gobierno el pasado 25 de diciembre.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó que hasta el momento, del número de excarcelaciones anunciado oficialmente (99) el 25 de diciembre solo han verificado aproximadamente la mitad de los casos.

“Es importante señalar que, en múltiples situaciones, las excarcelaciones se habrían producido bajo condiciones restrictivas, entre ellas la prohibición de emitir declaraciones públicas, lo que ha dificultado la confirmación directa de varios casos”, recalcaron.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.