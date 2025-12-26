Excarcelaciones de presos políticos anunciadas el #25Dic se han cumplido a medias

Organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron que no se han cumplido las 99 excarcelaciones de presos políticos anunciadas por el gobierno el pasado 25 de diciembre.

En horas de la mañana de este 26 de diciembre, el Foro Penal informó que solo han confirmado 75 excarcelaciones de presos políticos de las 99 que anunció el gobierno el pasado 25 de diciembre.

En su cuenta en la red social X, publicaron el listado de las confirmadas hasta ahora, con las horas en que se produjeron y los centros de reclusión de procedencia de los excarcelados, entre los que figuran las cárceles de Tocorón, La Crisálida de Los Teques, Centro de Formación Femenino Ana María Campos (Zulia), Centro Penintenciario de Occidente (San Antonio del Táchira), Retén de Caraballeda, Entidad de Atención de Adolescentes Ciudad Caracas (El Cementerio) y el Centro de Formación Hombre Nuevo “Simón Bolívar” (Antigua Planta).

El Ministerio Popular del Servicio Penitenciario anunció el 25 de diciembre que serían 99 las excarcelaciones tras la evaluación de cada caso. “Consideramos oportuno que se publique una lista oficial de excarcelaciones”, reiteró el Foro Penal.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó que hasta el momento, que del número de excarcelaciones anunciado oficialmente (99) el 25 de diciembre solo han verificado aproximadamente la mitad de los casos.

“Es importante señalar que, en múltiples situaciones, las excarcelaciones se habrían producido bajo condiciones restrictivas, entre ellas la prohibición de emitir declaraciones públicas, lo que ha dificultado la confirmación directa de varios casos. Por esta razón, nuestro proceso de documentación y verificación continúa en curso, a fin de contrastar de manera rigurosa la información oficial con los testimonios disponibles y otras fuentes confiables”, precisaron.

Hicieron su llamado porque cualquier medida de excarcelación se ejecute “sin condiciones, sin restricciones indebidas y con plenas garantías, conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”. Insistieron asimismo, en la necesidad de transparencia oficial y acceso a información verificable, “como elementos indispensables para la protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad y de sus familias”.

Finalmente, exhortaron a que se otorgue libertad “plena e inmediata de todos los presos por razones políticas” en Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.