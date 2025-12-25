Más de 70 excarcelaciones se produjeron este 25 de diciembre 

Más de 70 personas que fueron detenidas en el contexto postelectoral del año pasado fueron excarceladas la madrugada de este 25 de diciembre, informó el Comité de Madres en Defensa de la Verdad “Tenemos confirmada la liberación de 65 hombres que estaban recluidos en Tocorón, tres mujeres en Las Crisálidas y tres adolescentes en La Guaira”, preciso la coalición por medio de su cuenta en Instagram.

Al menos 60 personas de los que recibieron el beneficio estaban recluidos en la cárcel de Tocorón en el estado Aragua, expuso el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve).

Eduak Ramírez, Luiz Perozo, Daniel Acacio, Andrew Morales, Frank Revilla y María Elba Delgado (Las Crisálidas) son algunos de los excarcelados.

Los adolescentes liberados en La Guaira (todos de 17 años de edad) son Dainer Abraham Rivero, Ángel Gabriel González y Luisneider Ángel Zúñiga.

Rivero y Zúñiga fueron arrestados la noche del 29 de julio del año pasado en Macuto por encapuchados a bordo de una camioneta negra sin placas y posteriormente fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de La Guaira.

González fue arrestado sin orden judicial en su vivienda el 9 de agosto pasado por su presunta participación en el derribo de una estatua del fallecido presidente, Hugo Chávez.

“Cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza. Celebramos las excarcelaciones, pero instamos a las autoridades a dar libertad plena a todos a través de una amnistía general”, enfatizó el Clippve.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.