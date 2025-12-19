El Mañanero del 19 de diciembre: Migración venezolana mueve motor latinoamericano

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del viernes, 19 de diciembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

Un reciente informe regional elaborado por Equilibrium Business, Data & Communities (BDC), con el respaldo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), revela que la presencia de 5,7 millones de venezolanos en siete países de la región genera un mercado de consumo transnacional que supera los 10.600 millones de dólares anuales.

Confirman que Nicmer Evans está recluido en El Helicoide tras 78 horas de desaparición forzada

“La unión perfecta”: Maduro pide a militares colombianos apoyo contra EEUU

Entre propaganda y represión: mujeres presas políticas en Venezuela

“No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado”, donald trump, sobre pedir permiso para bombardeos sobre suelo venezolano

Con 216 votos a favor y 210 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó dos resoluciones para retirar a tropas estadounidenses en caso de que estallara un conflicto con Venezuela.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este miércoles 17 de diciembre dos resoluciones para retirar a tropas estadounidenses en caso de que estallara un conflicto con Venezuela u «organizaciones terroristas designadas por el presidente» Donald Trump en… pic.twitter.com/9EPKHV1jvt — TalCual (@DiarioTalCual) December 19, 2025

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al llamado a la unión que hizo Nicolás Maduro, dirigido a la fuerza pública colombiana. “No, él no tiene que dar órdenes a los militares”, señaló. Dijo que no apoya al gobierno madurista, pero tampoco una guerra.

#NoticiaW | “¿Que yo apoyo una dictadura? No”. El presidente Petro (@petrogustavo) defiende una salida negociada en Venezuela y agrega que “ni por el chiras” apoyará una invasión. pic.twitter.com/WEDo2sy90F — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 18, 2025

La tercera entrega de Avatar, ya se encuentra en salas de cine venezolanas.