“La unión perfecta”: Maduro pide a militares colombianos apoyo contra EEUU

El gobernante Nicolás Maduro elevó el tono de su discurso ante el temor de una posible intervención militar de Estados Unidos. En medio de crecientes tensiones diplomáticas y un aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, Maduro lanzó un llamado directo los militares colombianos para conformar un frente común en defensa de Venezuela.

Durante un evento público y televisado, Maduro aseguró que existe una “amenaza real” de incursión extranjera contra su país y se mantiene atento a cualquier movimiento ordenado por Donald Trump, quien supuestamente tendría preparado un delicado anuncio.

La preocupación se intensificó luego de que el periodista conservador Tucker Carlson asegurara que un conflicto directo de EEUU con el gobierno venezolano es inminente. Carlson incluso sostuvo que miembros del Congreso fueron informados de que una guerra estaba por venir.

Bajo este escenario, Maduro apeló al ideario bolivariano para convocar a una “unión perfecta” entre ambas naciones. Su intervención no solo se dirigió al pueblo colombiano, sino que fue más allá al mencionar explícitamente a los militares de Colombia, a quienes dijo conocer “muy bien”.

“Los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar, de unión permanente y de felicidad compartida”, expresó Maduro ante aficionados oficialistas.

Asimismo, extendió su petición al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales y a sus fuerzas políticas. El gobernante manifestó sentirse un “grancolombiano” con un “amor profundo”, y para sustentar su llamado, evocó el legado histórico de Simón Bolívar y los 200 años de la ley fundamental fundadora de la Gran Colombia.

Los hombres de la Fuerza Pública de Colombia tienen el deber sagrado de defender la soberanía, la vida, los bienes y la honra de los colombianos, no de servir al narcodictador Nicolás Maduro. Su misión debe ser apoyar el retorno de la democracia en Venezuela, no respaldar la… pic.twitter.com/A6CjYkMZcw — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 18, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.