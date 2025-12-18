Confirman que Nicmer Evans está recluido en El Helicoide tras 78 horas de desaparición forzada

Martha Cambero, esposa del politólogo y director del medio digital venezolano Punto de Corte, Nicmer Evans, informó este miércoles, 17 de diciembre, que, tras 78 horas desde su detención, se logró confirmar El Helicoide como el sitio de reclusión de su esposo.

En un video, que fue compartido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Cambero detalló que lograron tener la primera comunicación con Evans la noche del 16 de diciembre a través de una videollamada. Aunque lograron saber dónde está ubicado y constatar su estado físico y emocional, aún no existe certeza de su situación jurídica.

“Alertamos a la comunidad y también le recordamos a los órganos competentes que, a pesar de que ya logramos saber y tener comunicación con Nicmer Evans, sigue estando en una detención arbitraria. No sabemos de qué se le imputa”, alertó.

#AlertaSNTP | Luego de 78 horas en desaparición forzosa, la familia de Nicmer Evans, director de @Punto_deCorte, tuvo comunicación con él, logrando saber que se encuentra detenido en El Helicoide.

La llamada ocurrió cerca de las 7 pm de este #16Dic. Se desconoce su situación… pic.twitter.com/vCmfisPgAL — SNTP (@sntpvenezuela) December 17, 2025

El politólogo y comunicador social fue detenido el sábado 13 de diciembre de 2025, cuando una comisión del Sebin acudió a su domicilio. Los funcionarios justificaron el traslado con el pretexto de una supuesta entrevista o invitación, una práctica que ha sido cuestionada reiteradamente por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Según testimonios del entorno de Evans, los funcionarios no presentaron ninguna orden judicial para llevarse al comunicador. Antes de marcharse con el Sebin, Evans grabó un video donde indicó que iba a “dar la cara,” afirmando que no tenía “nada que temer,” y defendiendo la libertad de expresión.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.