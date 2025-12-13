Reportaron detención de politólogo y periodista, Nicmer Evans para supuesta entrevista

Este sábado 13 de diciembre una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se llevó detenido al politólogo y comunicador social, Nicmer Evans.

Antes de marcharse con los funcionarios el propio Evans grabó un video dentro de su casa diciendo que le habían avisado sobre una supuesta entrevista.

“Esperemos a ver cuáles son las consecuencias, ya había habido algunas advertencias de esto. Voy a dar la cara, no tengo nada que temer, la libertad de expresión es así y quienes la defendemos estamos permanentemente dispuestos a dar la cara, mi familia estará informando cualquier cosa que pase en este sentido, muchísimas gracias”, dijo Evans.

En 2020, Evans fue detenido y liberado tras 51 días. En años recientes, además, ha denunciado amenazas y detenciones de colaboradores de su medio digital.

Segun testimonios confirmados por el entorno del comunicador, los funcionarios no presentaron orden judicial alguna y justificaron el traslado como una invitación, una práctica reiteradamente cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Denunciamos el hostigamiento y la detención del politólogo Nicmer Evans. Hace pocos minutos, una comisión del SEBIN acudió a su domicilio y lo trasladó con el pretexto de una entrevista. Exigimos el respeto irrestricto de sus derechos”.

Con información de El Nacional