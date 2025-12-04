Maduro sobre llamada con Trump: “Fue en un tono respetuoso y hasta cordial”

Durante un acto oficial desde Petare el pasado 4 de diciembre, el gobernante Nicolás Maduro se refirió a la conversación que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que según trascendió en medios estadounidenses, tuvo lugar el pasado 21 de noviembre.

“Yo recibí,conversé y tuve una llamada con el presidente de estados unidos, Donald Trump. puedo decir que la conversación Fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue hasta cordial, entre el presidente de Estados unidos y Venezuela”, reveló el mandatario.

Consideró también que si esa llamada significa “que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. Welcome dialogue, welcome diplomacy, welcome the peace ”.

Maduro sobre la llamada de Trump: "Ha sido cordial, welcome dialogue!" pic.twitter.com/NtBtDk7hdz — EL MUNDO (@elmundoes) December 4, 2025

Detalles extraoficiales de la llamada

El pasado 30 de noviembre, un día después de que declarara que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse “cerrado”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que había conversado con el gobernante venezolano Nicolás Maduro.

“No quiero comentar al respecto. La respuesta es sí”, dijo Trump desde el Air Force One, cuando se le preguntó si había hablado con el dirigente oficialista.

Días atrás, el New York Times había revelado que esta conversación tuvo lugar a mediados de noviembre y que se discutió una posible reunión entre ellos en Estados Unidos.

Los periodistas insistieron en conocer en qué términos se desarrolló ese intercambio y si hubo resultados satisfactorios, a lo que Trump respondió: “No diría que salió bien o mal, fue una llamada telefónica”.

Medios estadounidenses como Miami Herald y la agencia Reuters detallaron que la llamada entre Trump y Maduro supuestamente duró 15 minutos y se desarrolló el pasado 21 de noviembre.

Según fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters, Trump rechazó una serie de solicitudes por parte del gobernante de Venezuela.

De acuerdo con estos datos, Maduro le habría pedido a Trump un salvoconducto para abandonar Venezuela junto con su familia, en medio de acusaciones de narcotráfico, violaciones de derechos humanos y corrupción.

Sin embargo, según fuentes que hablaron con Reuters, Trump rechazó la mayoría de estas demandas, que incluían una amnistía completa, la eliminación de sanciones sobre su gobierno y el levantamiento de cargos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.