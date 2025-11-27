Cierran emisora 93.7 FM en La Guaira e incautan sus equipos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) cerró e incautó los equipos de la emisora 93.7 FM La Radio Se Oye, en el municipio Vargas en La Guaira.

El procedimiento ejecutado el pasado martes, 25 de noviembre, sacó del aire una estación con 12 años de servicio, y sin empleo a más de 20 trabajadores.

#AlertaSNTP | Conatel cerró e incautó los equipos de la emisora 93.7 FM La Radio Se Oye, en el municipio Vargas #LaGuaira.

Según información del SNTP, los funcionarios de Conatel argumentaron que no existe la habilitación administrativa ni la concesión. Sin embargo, los representantes de la emisora ratificaron al sindicato que han cumplido con todos los trámites, mantenido sus obligaciones fiscales y que la documentación se encontraba formalmente en trámite ante el ente regulador.

La Radio 93.7 FM emitió un comunicado agradeciendo a toda su audiencia y aliados comerciales por “el apoyo incondicional” en todo momento.

La radio se apaga

En 2024, cifras del Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys-Venezuela) revelaron que Conatel clausuró 20 estaciones de radio, lo cual representa un aumento de 33,33%, en comparación con 2023, cuando fueron apagados 15 diales.

Mientras que Espacio Público, en su informe preliminar 2024, totalizó el cierre de 24 medios de comunicación el año anterior, de los cuales 21 eran emisoras de radio.

Cifras del sindicato estiman que más de 285 emisoras de radio han sido cerradas en Venezuela desde 2003 hasta principios de 2023.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

