El Mañanero del 30 de octubre: Se agrava la criminalización contra defensores de DDHH

CIDH: La criminalización en Venezuela se agrava con cargos de terrorismo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que los defensores de derechos humanos de Venezuela y la región operan en un ambiente hostil, con violencia y obstáculos que muestran un agravamiento de la criminalización y la represión en el país usando la figura de “terrorismo”.

En su “Informe sobre la Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas”, la CIDH observó en varios estados de la región el uso del sistema punitivo para obstruir la defensa de causas sociales se volvió una práctica recurrente.

En el caso de Venezuela, según la CIDH, este patrón es especialmente sistemático. El ejercicio de la defensa de DDHH se desarrolla en un espacio cívico cada vez más reducido, enfrentando amenazas latentes de marcos legales que buscan limitar su trabajo.

Dólar/Euro BCV

“Gobierno continúa preparando el terreno para aprobar una normativa que permita acciones contra el supuesto delito de ‘traición a la patria’, incluyendo retiro de nacionalidad. Hoy fue interpuesta una denuncia en Fiscalía contra un grupo de influencers y periodistas”, alertó Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratorio de Paz.

Una operativo policial enorme contra el narcotráfico y el crimen organizado en las favelas de Río de Janeiro en Brasil dejó un saldo de más de 130 muertos. El objetivo era el Comando Vermelho, principal grupo criminal de la capital de brasileña.

Una megaoperación policial en contra del narcotráfico y el crimen organizado en las favelas de Río de Janeiro en Brasil dejó un saldo de 132 muertos y un panorama aterrador. El objetivo era el Comando Vermelho, principal grupo criminal de la ciudad brasileña.… pic.twitter.com/qtexMAxVUu — NTN24 (@NTN24) October 29, 2025

Una terapia experimental ha salvado la vida de 62 niños afectados por la extremadamente cruel ADA-SCID, una enfermedad genética infantil que debilita las defensas y facilita todo tipo de infecciones mortíferas: neumonía, meningitis, varicela.

