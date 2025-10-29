Venezuela vuelve a ocupar el último lugar del Índice Global de Estado de Derecho

Nuevamente, Venezuela se encuentra en la última posición global del Índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index), publicado anualmente por el World Justice Project (WJP). En la edición 2025, con una puntuación de apenas 0,26 sobre 1,00, Venezuela se ubicó en el puesto más bajo del ranking global, lo que evidencia un deterioro sostenido en su sistema judicial.

Según los datos, de un total de 143 países y jurisdicciones analizados, Venezuela ocupa el puesto 143, lo que la sitúa como la nación con la puntuación más baja en la aplicación de justicia y la rendición de cuentas.

Por séptimo año consecutivo, Venezuela mostró un retroceso general en el Estado de Derecho y un débil desempeño en seis de los ocho factores evaluados: independencia judicial, la ausencia de garantías procesales, la corrupción en los cuerpos de seguridad y la falta de rendición de cuentas. Las detenciones arbitrarias, el uso político de la justicia y las violaciones sistemáticas de derechos humanos

Según el WJP, la fragilidad institucional, el uso político de los tribunales y la falta de transparencia siguen erosionando la confianza ciudadana en las instituciones.

Los mejores posicionados

En contraste, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda lideraron el índice, destacándose por su independencia judicial, transparencia gubernamental y respeto a los derechos ciudadanos.

En América Latina, Uruguay, Costa Rica y Chile registraron los mejores resultados. A Venezuela lo acompañan Haití y Nicaragua en los lugares más bajos.

El World Justice Project advierte que esta situación no solo afecta la administración de justicia, sino que también debilita el estado de derecho, la seguridad ciudadana y la confianza pública en las instituciones.

La ONG Acceso a la Justicia señaló que “la posición de Venezuela en el fondo del ranking subraya las graves deficiencias en sus sistemas legales e institucionales, marcando una tendencia de deterioro continuo en los indicadores clave del Estado de Derecho a nivel global”.

#AlertaLegal Venezuela se encuentra nuevamente en la última posición global del Índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index), publicado anualmente por el World Justice Project (WJP). Este informe evalúa el grado de adhesión al Estado de Derecho en diversos países, basándose en… pic.twitter.com/YyRfcutxmY — Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) October 28, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

