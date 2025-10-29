Nahuel Gallo y el abrazo que nunca le dio a su hijo

A principios de diciembre de 2024, el gendarme o policía argentino Nahuel Agustín Gallo se disponía a cruzar la frontera colombo-venezolana con la intención de encontrarse con su familia en Navidad.

Pero, para su sorpresa, la de sus afectos y el grueso de la opinión pública, fue detenido por colegas venezolanos y señalado de conspirador por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Como suele suceder con los presos políticos en Venezuela, los primeros días fueron de angustia para su esposa María Alexandra Gómez, que lo esperaba junto a su hijo de tres años, Víctor.

Gallo era otro de los tantos detenidos por el régimen madurista que se encontraba en desaparición forzada. Para Gómez aún lo está, aunque tenga indicios de que se encuentra en la cárcel del Rodeo I en el estado Miranda, junto a otros presos extranjeros.

La fotógrafa venezolana de 33 años vive en Argentina desde 2018 y en mayo del año pasado viajó al país para visitar a su familia. El plan inicial era estar en su país natal por tres meses, pero en agosto Nahuel no pudo venir a buscarla y fue en diciembre que emprendió el viaje, hasta ahora sin retorno.

“En mayo fue la última vez que vi a Nahuel”, declaró Gómez en una entrevista concedida a DNews en Argentina, donde especificó que su esposo la condujo junto a su hijo desde Luján de Cuyo, en Mendoza, hasta Santiago de Chile para tomar un vuelo rumbo a Caracas.

Como ninguna línea aérea tiene vuelos directos de Argentina a Venezuela, Nahuel viajó de su país a Chile el 6 de diciembre y posteriormente de Santiago a Colombia, donde el 8 intentó ingresar legalmente a Venezuela por Cúcuta.

“Nahuel fue a Venezuela porque quería estar con su hijo y por ello saqué todo tipo de permisos para estar blindados. Si una persona es terrorista no saca un permiso legal”, indicó Gómez.

La venezolana reveló que cuando su marido le dijo que iba a ser entrevistado por unos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) inmediatamente se encendieron todas las alarmas.

“Creo que Nahuel pensaba que era algo de rutina. Ya yo sabía que no había nada bueno ahí, que algo estaba pasando y no podía ser bueno”, agregó Gómez.

Después de la “entrevista” con los miembros de la PNB, Gallo fue trasladado desde San Cristóbal hacia Caracas en una camioneta de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Gómez escribió en su cuenta de X que han transcurrido más de 300 días desde la privación de libertad de su esposo.

“Nahuel tiene que regresar, su vida no es negociable…exigir y denunciar es parte de la democracia…una desaparición forzada es una agresión brutal no solo al cuerpo, sino al alma”.

10 meses desde la Desaparición Forzada de Nahuel, 304 días sin escucharlo, sin verlo, sin calma.



A Dios le pido siempre que me de fortaleza para seguir afrontando está situación. No encuentro más palabras para describir como me siento hoy ❤️‍🩹🫂



Sigan orando por nosotros 🙏❤️‍🩹… pic.twitter.com/rYNsEi5r7m — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) October 8, 2025

De acuerdo con información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gallo realizó los trámites migratorios de rutina.

En la más reciente Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente de Argentina, Javier Milei, exigió la liberación de Gallo.

“La situación de Nahuel Gallo secuestrado y detenido de manera arbitraria en Venezuela sin imputación, sin asistencia legal y consular. En palabras simples, una desaparición forzosa y exigimos al Gobierno de Venezuela su inmediata liberación”, sostuvo el jefe de Estado.

El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Bernardo Cherniak, elevó la voz durante una plenaria regional.

“Creo que ha quedado claro que en los últimos años Venezuela se ha convertido en un caso emblemático donde los cuatro pilares fundamentales de la OEA: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo, están siendo gravemente amenazados”, comentó Cherniak.

El diplomático expresó que su gobierno no iba a callar ante lo que consideran un crimen de lesa humanidad.

“Hay una expresión sumamente clara respecto de que las desapariciones forzadas en Venezuela se han convertido en una cuestión sistemática…no es solo con Nahuel Gallo, que es emblemático, un ciudadano argentino desaparecido y que no sabemos dónde está, sino todos los Nahuel Gallo que existen”.

Cherniak agregó que el problema de Venezuela no es de derecha o izquierda: “No es un tema ideológico, esto está atravesando y afectando los cuatro pilares de la OEA y nadie debería quedarse quieto ni en silencio sobre esto”.

El embajador apoyó una iniciativa de la relatoría de la OEA y de la CIDH de hacer una visita in situ a Venezuela para una inspección que permita saber “cuál es la verdadera situación, aunque lamentablemente ya las pruebas son irrefutables”, enfatizó.

Guardia de frontera

Oriundo de la provincia argentina de Catamarca, Gallo forma parte del escuadrón 27 de “Uspallata” en Mendoza, y estuvo custodiando el paso fronterizo entre Chile y Argentina.

De acuerdo al gobierno argentino no tiene vínculos con operaciones de inteligencia ni con actividades oficiales, estaba de licencia anual y viajó a Venezuela con autorización de la Gendarmería.

A Gallo el régimen madurista lo acusa de estar vinculado a un supuesto plan para asesinar a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, entre otras acciones conspirativas.

En la víspera de Año Nuevo 2025, el Ministerio Público informó que Gallo fue procesado por su presunta participación en “acciones desestabilizadoras y terroristas con apoyo de grupos internacionales de derecha”.

Sin revelar su sitio de reclusión, violando los preceptos legales del derecho nacional e internacional, el gobierno difundió una imagen del argentino vestido con franela y mono azul, al lado de otros hombres con similar indumentaria.

Gómez reveló que posee información que apunta a que su esposo se encuentra en la cárcel del Rodeo y aparentemente está sano y en condiciones estables. La venezolana aseguró que se ha reunido cuatro veces con el fiscal general de la República impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, y este aun no le ha dicho por qué detuvieron a su marido.

“Nahuel no tiene causas penales abiertas, registro en ningún tribunal, ni expediente, no tiene nada. No existe para la justicia venezolana. El defensor público me dijo que esto era un proceso ilegal y que ante todo lo que estaba pasando yo no podía hacer nada. Me dijo que este es un conflicto entre dos países y que no soy yo la que va a liberar a Nahuel’”.

Gómez aseveró que en las primeras de cambio, contactos que tiene trabajando en el gobierno le dijeron que su esposo saldría en libertad en un lapso de 72 horas, pero ya han pasado diez meses.

“La fotografía que se conoce de Nahuel fue tomada en el Rodeo, e incluso desde el 13 de marzo, el propio fiscal me dijo que él había sido quien había difundido esa foto”.

Gómez indicó que en una de las reuniones con el funcionario público este le aseguró que Gallo no había sido torturado. Ante la insistente pregunta de si estaba en la prisión del Rodeo, este se limitó a decir: “Como lo quieras interpretar”.

Fue través de un extranjero que estuvo recluido en la cárcel mirandina y que fue excarcelado que pudieron comprobar que el gendarme argentino se encuentra allí, que está “fuerte, pero cansado” y que entendía que era una especie de chivo expiatorio en un conflicto entre dos naciones, una situación parecida a la de más de 14 extranjeros que están recluidos allí.

Pese a la palabra del fiscal de que su Nahuel no había sido golpeado, su esposa no tiene certeza de ello: “No lo puedo corroborar porque no estoy ahí, pero no creo que le vayan a hacer daño”.

La defensora de derechos humanos, Elisa Trotta, recalcó que Gallo se encuentra en desaparición forzada desde el primer día que fue aprehendido y que eventualmente podría ser usado como una ficha de cambio por el régimen madurista.

“El régimen de Maduro utiliza a los extranjeros como rehenes” 💬



Junto a @EliTrotta hablamos sobre Nahuel Gallo, el gendarme argentino que se encuentra detenido en Venezuela desde diciembre de 2024 🚨 pic.twitter.com/3zFhGPpBV4 — Neura (@neuramedia) October 22, 2025

Después de escuchar consejos de familiares y amigos, Gómez decidió retornar a Argentina con su hijo.

“Un allegado me dijo que estaban deteniendo a muchas personas y yo era una piedrita en el zapato de mucha gente, porque estaba preguntando siempre por Nahuel” expresó.

Dijo que Edmundo González Urrutia y la ganadora del premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, le ofrecieron ayuda, pero no la aceptó porque aunque se ha politizado, el caso de su marido no es político, es una evidente violación a los derechos humanos.

Al gobernante Nicolás Maduro sí le envió un mensaje claro.

“Nahuel es una persona inocente que tiene meses en desaparición forzada. Entiendo que entre dos países haya un conflicto diplomático, pero hay en el medio hay vidas que están totalmente congeladas. Nahuel tiene que volver son su familia, que está totalmente destrozada“, suplicó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.