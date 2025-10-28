TelegramWhatsAppFacebookX
Piden medidas cautelares para periodista Rory Branker tras muerte de su hermano

El periodista Rory Branker no solo lleva 250 días detenido sin acceso a un abogado de confianza, sino que ahora perdió a su único hermano, Erman Branker, quien era la persona que le llevaba alimentos y apoyo diario al comunicador.

Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que con el fallecimiento del hermano de Rory Branker, su madre, ya de 80 años, y el comunicador; “quedan en una situación de enorme vulnerabilidad”. Justicia, Encuentro y Perdón alertó que la madre del periodista, “ya frágil por la edad, enfrenta cada día con angustia y miedo, sin saber cómo está su hijo ni cuándo podrá volver a verlo. Un dolor que ninguna persona debería vivir”.

Ante esta situación, la ONG hizo un llamado “urgente” a las autoridades a que revisen el caso del periodista y “tomen medidas cautelares que le permitan recuperar su libertad, garantizar su derecho a la defensa y proteger su dignidad y la de su familia”. La organización advirtió que mantenerlo encarcelado en estas condiciones “prolonga la injusticia y multiplica el sufrimiento de quienes lo aman”.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que la familia del periodista no quiere exponer a su madre “a la crueldad del sistema, con requisas vejatorias y todo lo que implica visitar a una persona privada de libertad en unos calabozos como la PNB de Boleíta, donde las violaciones a los derechos no cesan a pesar de las denuncias públicas”.

“Hacemos un llamado al fiscal general de la República y al defensor del pueblo para que investiguen por notitia criminis las violaciones a los derechos que se comenten a las personas privadas de libertad en la PNB de Boleíta y adopte medidas urgentes para evitar la sobrepoblación y corrupción en estos calabozos”, agregó el OVP.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

