Suspenden acto masivo por canonización en el Monumental de Caracas

La Arquidiócesis de Caracas anunció este martes 22 de octubre la suspensión del evento masivo que estaba previsto en el Estadio Monumental Simón Bolívar, donde se celebraría la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, los dos primeros santos venezolanos.

La decisión, calificada por las autoridades eclesiásticas como “profundamente pastoral”, responde al “desborde de fe” que según afirman, superó toda previsión logística y de seguridad.

“Aunque inicialmente se pensó en un aforo máximo de 48 000 personas, el número de solicitudes ha crecido de forma exponencial, superando ampliamente las 80 000 personas registradas”, explicó el comunicado oficial.

El evento, que había sido presentado como “la Fiesta de la Santidad”, se celebrará ahora en cada parroquia y comunidad de Caracas, y la Arquidiócesis extendió la invitación a todas las parroquias del país a sumarse espiritualmente el sábado 25 de octubre a las 10:00 a.m.

“Queremos garantizar la seguridad, el bienestar y la participación plena de todos —especialmente de nuestros niños, jóvenes y personas con movilidad reducida—”, se lee en el comunicado firmado por monseñor Raúl Biord Castillo, arzobispo de Caracas, y monseñor Carlos Enrique Márquez Delima, obispo auxiliar.

Para asegurar la participación de las comunidades, la organización eclesiástica informó que se distribuyeron símbolos y materiales litúrgicos a las parroquias capitalinas: 500 estolas, 60 000 hostias, más de 400 copones elaborados por artesanos de Lara y 10 00 flores enviadas desde Mérida.

El domingo 26 de octubre se celebrará también la primera fiesta litúrgica de San José Gregorio Hernández, con misas especiales en todas las parroquias del país.

“La fe de nuestro pueblo ha superado los límites del Monumental”, destacó la Arquidiócesis, al tiempo que agradeció el fervor popular. “Cambia el lugar, pero se multiplica la alegría. Ahora serán muchos los altares y comunidades que se unirán en una sola acción de gracias”, concluye el comunicado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.