Dos años después de la primaria opositora de 2023: qué fue de sus protagonistas

A dos años de la primaria opositora del 22 de octubre de 2023, el mapa político venezolano luce irreconocible. Aquel proceso ciudadano —organizado sin apoyo del Estado, bajo amenazas y con una participación que superó los dos millones de votos— marcó un punto de quiebre en la historia reciente de la oposición.

La contundente victoria de María Corina Machado simbolizó una esperanza de cambio que pronto se enfrentó a la maquinaria del poder: inhabilitaciones, persecuciones, detenciones y exilios se convirtieron en el saldo político de aquel intento de unidad.

Ahora, mientras algunos de sus protagonistas permanecen presos o en la clandestinidad, otros se han retirado de la escena o incluso cruzaron al bando oficialista. Un puñado resiste desde el país o en el exilio, aferrado a la ruta democrática.

Este artículo repasa qué fue de cada uno de los candidatos y precandidatos que hace dos años se midieron —o intentaron medirse— en la primaria opositora, y cómo sus destinos reflejan las fracturas, las renuncias y las persistencias de la Venezuela política de 2025.

Los perseguidos, presos o en clandestinidad

María Corina Machado

Fue la gran ganadora de la primaria del 22 de octubre de 2023 —con más del 90% de los votos y una participación superior a dos millones de electores—,y se convirtió en el símbolo de una oposición que intentó recuperar la vía electoral pese a la censura y las inhabilitaciones. Pero su ascenso fue rápidamente bloqueado: la Contraloría ratificó su inhabilitación política, el CNE impidió su postulación presidencial y el Estado desató una ola de persecución contra su equipo.

Tras la denuncia de “fraude electoral” de las presidenciales de 2024 y la represión de las protestas, Machado se mantiene en la clandestinidad. Su equipo del Comando Con Vzla estuvo encargado, junto al trabajo invaluable de los testigos de mesa, de recabar las actas de los centros electorales y publicarlos en una plataforma donde se daba por ganador a Edmundo González Urrutia.

En 2025, su resistencia fue reconocida internacionalmente con el Premio Nobel de la Paz, que elevó su voz más allá de las fronteras venezolanas.

Juan Pablo Guanipa

El dirigente zuliano de Primero Justicia no llegó a medirse en la primaria: se retiró antes de la elección para respaldar a Henrique Capriles. Sin embargo, siguió vinculado a la ruta electoral y participó activamente en la campaña unitaria. Fue muy cercano a Edmundo González Urrutia durante toda la campaña presidencial y trabajó mano a mano con María Corina Machado.

Se mantuvo en la clandestinidad durante varios meses hasta que el 23 de mayo 2025 fue detenido por cuerpos de seguridad del Estado, acusado de “instigación pública”. El anuncio de su detención lo hizo el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien acusó a Guanipa de supuestamente participar en un “plan terrorista” para sabotear las elecciones parlamentarias del 25 de mayo. ONG y familiares denuncian su caso como un nuevo ejemplo de represión política.

Freddy Superlano

Fue el candidato original de Voluntad Popular a la primaria, pero declinó su postulación antes del proceso y se unió al comando de campaña de María Corina Machado. Su trabajo en Barinas, su estado natal, lo convirtió en uno de los operadores más visibles del movimiento opositor.

En agosto 2024 fue detenido y posteriormente desaparecido tras las elecciones presidenciales, según denunció su esposa Aurora Silva y distintas organizaciones de derechos humanos. Su esposa reveló que recientemente fue trasladado desde El Helicoide supuestamente hasta la cárcel de El Rodeo, aunque no tienen precisión oficial de dónde se encuentra.

Delsa Solórzano

La abogada y líder del partido opositor Encuentro Ciudadano fue una de las pocas candidatas que llegó hasta el final de la primaria, donde obtuvo cerca del 4% de los votos. Reconoció la victoria de Machado y pidió mantener la unidad. En 2024 fue una de las principales promotoras del diálogo entre todos los partidos de la Unidad que finalmente acordaron respaldar la candidatura de Edmundo González Urrutia y fue representante ante el Consejo Nacional Electoral por la oposición durante los comicios presidenciales. Desde entonces ha enfrentado amenazas y hostigamiento, pero continúa parcialmente activa, aunque ya no tanto como durante la campaña presidencial, cuando también trabajó codo con codo junto a Machado.

Los que saltaron la talanquera

Carlos Prosperi

Fue el abanderado de Acción Democrática y uno de los principales voceros institucionales durante la primaria. Sin embargo, el mismo día de la votación denunció irregularidades y se negó a reconocer los resultados, acusando a la Comisión Nacional de Primaria de “falta de transparencia”. Con el paso de los meses se distanció del bloque opositor y comenzó a acercarse al oficialismo. En 2024 participó en actos promovidos por la “Alianza Democrática” y hoy es considerado como “alacrán” por ser parte del grupo de dirigentes que cruzaron la frontera política hacia el chavismo.

Los del punto medio

Henrique Capriles

Exgobernador y dos veces candidato presidencial, participó inicialmente en la contienda opositora, pero se retiró antes de la elección alegando su inhabilitación y la falta de condiciones equitativas. Desde entonces, ha mantenido una posición intermedia: crítico de la administración de Nicolás Maduro, pero partidario de mantener la vía electoral, aun cuando la oposición denunció irrespeto a los resultados del 28 de julio de 2024, a pesar de que apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia.

En 2025 fue habilitado políticamente de forma sorpresiva y se postuló como candidato a las elecciones parlamentarias, ganando un escaño en la Asamblea Nacional por lista nacional. Hoy por hoy es un acérrimo crítico de María Corina Machado y sus llamados a que Estados Unidos intervenga en la solución de la conflictividad política en Venezuela.

Andrés Caleca

Con un discurso técnico y centrado en la gestión pública, fue uno de los pocos candidatos sin maquinaria partidista que se mantuvo hasta el final de la primaria. Obtuvo menos del 1% de los votos, pero fue de los primeros en reconocer el triunfo de Machado. Desde entonces ha defendido la vía electoral como ruta de resistencia cívica. En 2025, mantiene presencia en medios y redes, desde una postura crítica pero dialogante.

Los retirados del panorama político

Benjamín Rausseo

Su precandidatura generó gran expectativa en 2023, pero finalmente decidió no participar en la primaria. En su lugar, lanzó una postulación presidencial paralela, por fuera de la Plataforma Unitaria, aun cuando la coalición opositora apoyó a Edmundo González Urrutia como candidato unitario. Su propuesta populista y su mensaje “antipolítico” se desinflaron con rapidez. Tras los comicios de 2024, se alejó por completo del ámbito político y volvió a su carrera artística. En 2025, su figura ha desaparecido casi por completo del debate público.

En pie de lucha

Andrés Velásquez

El histórico dirigente sindical de La Causa R participó en la primaria con un discurso de honestidad y resistencia, aunque su votación fue minoritaria. A diferencia de otros, se mantuvo firme en su respaldo a María Corina Machado y ha seguido denunciando la corrupción y la represión en el Arco Minero del Orinoco. En 2025, continúa activo desde Guayana, donde es una de las voces más persistentes contra la explotación ilegal y los abusos laborales al sur del país.

Roberto Enríquez

Presidente del Copei legítimo, se inscribió como precandidato, pero luego se retiró para favorecer la unidad opositora. Desde entonces ha mantenido su papel de negociador en los espacios de diálogo político y en la defensa del Acuerdo de Barbados. En 2025 sigue participando en la Plataforma Unitaria y mantiene contacto con organismos internacionales, insistiendo en la ruta electoral y pacífica.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.