PUD a dos años de las primarias: “Seguimos con la certeza de que Venezuela puede volver a ser libre”

Este miércoles 22 de octubre, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) recordó que hoy se cumplen dos años de las primarias que se celebraron en Venezuela para escoger el candidato que se enfrentaría a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales.

A través de su cuenta en X, la PUD expresó que “seguimos con la certeza de que Venezuela puede volver a ser libre”.

En su mensaje, la PUD recordó que hace dos años Venezuela dio una lección al mundo: “cuando la voluntad ciudadana se organiza, nada puede detenerla”.

“El 22 de octubre, el pueblo eligió a María Corina Machado y, con su voto, inició una nueva etapa en la lucha por la libertad”, se lee en el mensaje.

A pesar de todos los acontecimientos post electorales la PUD expresó que hoy en día siguen “firmes, unidos y decididos, convencidos de que la unidad es el camino y la esperanza nuestra mayor fortaleza”.

“No es el final, pero sí es el principio del final”

El 22 de octubre de 2023 a Venezuela volvió la esperanza de un cambio democrático con la celebración de las primarias para elegir al candidato que se enfrentaría a Nicolás Maduro de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

A pesar de estar inhabilitada para ejercer cargos públicos por delitos nunca comprobados, María Corina Machado arrasó en la contienda obteniendo 2.253.825 votos, equivalentes al 92,35 % del total escrutado.

Machado, líder indiscutible del proceso, resultó electa por encima de Carlos Prosperi, Delsa Solórzano, Andrés Caleca, César Pérez Vivas, Andrés Velásquez y Tamara Adrián. Sin embargo, aquí fue donde comenzaron los obstáculos para la dirigente del partido Vente Venezuela.

Opositores vinculados con el oficialismo, conocidos como “alacranes” por su rol de saboteo, intentaron deslegitimar el proceso y bloquear la candidatura de Machado con la intención de impedir que se inscribiera como candidata presidencial.

En enero de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la que confirmaba que machado estaba inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos.

Paralelo a esto, el gobierno denunció un supuesto complot para asesinar a Maduro en donde resultaron detenidos y vinculados a una presunta conspiración Guillermo López, Luis Camacaro y Juan Freites, colaboradores de Machado.

Ante la imposibilidad de inscribirse por la vía formal, María corina Machado propuso a la filósofa Corina Yoris como candidata sustituta, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) también impidió su inscripción.

Se agotaban las opciones, pero aún quedaba una esperanza, el diplomático Edmundo González Urrutia. Aunque al inicio su postulación fue provisional, con el tiempo se convirtió en el abanderado de la oposición con todo el respaldo de la mayoría de los partidos de oposición.

El 28 de julio de 2024 los venezolanos acudieron masivamente a ejercer su derecho al voto en una jornada pacífica, civil y democrática; sin embargo, el final del proceso se vio empañado por la represión, el abuso y la violación a los derechos humanos.

Más de dos mil personas fueron detenidas y al menos 20 murieron tras manifestar en las calles para rechazar los resultados electorales que proclamaban a Nicolás Maduro como ganador.

Hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado los resultados desagregados de la elección presidencial, alimentando la desconfianza y la opacidad.

La líder opositora María Corina Machado, permanece en la clandestinidad. Por su parte, Edmundo González Urrutia, se encuentra exiliado en España, tras denunciar irregularidades y persecución política.

Además, parte del equipo de Machado, así como periodistas y activistas están detenidos y aislados en la sede de El Helicoide, considerado el mayor centro de torturas de América Latina. Entre ellos: Perkins Rocha, Freddy Superlano, Biagio Pilieri, Dignora Hernández, Roland Carreño, Jesús Armas, entre otros.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

