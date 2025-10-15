El Mañanero del 15 de octubre: Lo que se sabe del atentado en Colombia

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del miércoles, 15 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Autoridades bogotanas adelantan investigaciones acerca del atentado armado que sufrieron los activistas venezolanos refugiados en Colombia, Yendri Velásquez y Luis Peche.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, adelantó que tienen el nombre de una de las personas que iba en el vehículo de donde salieron los disparos.

Lo que hasta ahora revelan investigaciones de ataque a activistas venezolanos en Bogotá

Recién salido del horno

Denuncian detención arbitraria de Xiomara Ortiz, dirigente de VV en Lara

ONG exigen protección para refugiados en Colombia luego de ataque contra activistas venezolanos

Propaganda hecha en China: el sistema de formación al periodismo nicaragüense

“Que nadie diga ‘yo no sabía’”: Edmundo González difunde en España informe de Misión de la ONU sobre Venezuela

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Hay presos políticos con más de nueve meses sin juicio ni defensa legal. Incluso en un estado de excepción, los derechos fundamentales no pueden ser suspendidos”, Yul Jabour, miembro del Buró Político del Partido Comunista Venezolano

Lo que rompe en redes

#LOÚLTIMO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un nuevo ataque contra una lancha frente a las costas venezolanas. Esto se sabe.



Ampliación en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/DHGryr5VEd — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 14, 2025

Azuquita pa’l café

#EnVideo | Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), realizaron cierre de los accesos al campus universitario, para protestar en exigencia a la asignación de un bono de compensación navideño de $400 para fin de año.



pic.twitter.com/ZC3qzU9Fnu — Viva la UCV (@VivaLaUCV) October 14, 2025

La ñapa (recomendamos)…