Denuncian detención arbitraria de Xiomara Ortiz, dirigente de VV en Lara

El lunes 13 de octubre, en horas de la noche, fue detenida arbitrariamente Xiomara Ortiz, coordinadora del partido político Vente Venezuela en la parroquia Juan de Villegas de Barquisimeto, estado Lara. Así lo denunció Alfredo Ramos, exalcalde de Barquisimeto.

El partido en el que milita Ortiz denunció también vía X que la detención de la dirigente forma parte de una “nueva ola represiva de secuestros y desapariciones forzadas en varios estados del país”.

“Funcionarios a bordo de vehículos sin identificación, ingresaron arbitrariamente a su residencia, le robaron algunas de sus pertenencias y se la llevaron a la fuerza. Desde entonces, se desconoce su paradero y su condición física”, señaló el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

Desde 2024 decenas de dirigentes de Vente Venezuela han sido detenidos de forma arbitraria, muchos de ellos sometidos a desaparición forzada y aislamiento en los recintos carcelarios donde son recluidos. Según los reportes publicados por DDHH Vente Venezuela, solo en septiembre de este año fueron detenidos más de 20 dirigentes del partido, muchos de ellos en el estado Trujillo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El partido en el que milita Ortiz denunció también vía X que la detención de la dirigente forma parte de una "nueva ola represiva de secuestros y desapariciones forzadas en varios estados del país"
Xiomara Ortiz
Redacción Runrun.es
