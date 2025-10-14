“Que nadie diga ‘yo no sabía’”: EGU difunde en España informe de Misión de la ONU sobre Venezuela

Edmundo González Urrutia anunció el envío de unas 50 copias del Informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de las Naciones Unidas a instituciones y autoridades españolas, con el propósito de sensibilizar a la comunidad internacional sobre la magnitud de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país.

“Hay documentos que hablan por un país, testimonios que trascienden la historia. El Informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela recoge años de dolor, testimonios y pruebas. (…). No quiero que nadie diga: ‘yo no sabía’. La verdad está documentada. El mundo debe conocer los hechos. Y el cambio en Venezuela se construye con memoria y justicia”, expresó el líder de oposición a través de su cuenta en X.

Hay documentos que hablan por un país, testimonios que trascienden la historia.



El Informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela recoge años de dolor, testimonios y pruebas.



Desde mi oficina estamos enviando las primeras 50 copias de este… pic.twitter.com/ohon6o1LSS — Edmundo González (@EdmundoGU) October 13, 2025

González Urrutia aseguró que el informe busca fortalecer la conciencia internacional sobre la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, y contribuir al trabajo de las organizaciones y gobiernos comprometidos con la defensa de los derechos humanos.

El líder político destacó que este esfuerzo busca mantener viva la memoria de las víctimas y reafirmar el compromiso del futuro gobierno con la verdad y la justicia, pilares indispensables para la reconstrucción de la democracia venezolana.

Se conoció que el informe también se le envió a varios medios de comunicación internacionales, entre ellos: El País, El Mundo, Atresmedia, ⁠El Español, Cadena SER, El Diario, ⁠La Vanguardia y ⁠El Confidencial.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

