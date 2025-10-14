Propaganda hecha en China: el sistema de formación al periodismo nicaragüense

Una investigación de ProBox, Expediente Público y La Prensa reveló el papel activo de China en la formación ideológica de periodistas nicaragüenses, la difusión de campañas pagadas en redes sociales y la promoción de discursos afines a su modelo político.

La investigación señaló que desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas con China en diciembre de 2021, el régimen de Ortega y Murillo “ha desarrollado una política sistemática de alineamiento mediático con el modelo autoritario de comunicación del Partido Comunista Chino” y que tras la apertura de las oficinas del China Media Group en Managua en 2021, se han registrado al menos 13 iniciativas de cooperación mediática entre ambos países.

El reportaje destacó que el pasado 13 de abril de 2024, una delegación de 25 comunicadores oficialistas viajó a Pekín en un programa profesional de intercambio con medios estatales chinos, donde conocieron de primera mano los métodos de producción y propaganda utilizados por el aparato mediático de China. Un año después, el 14 de mayo de 2025, otro grupo —esta vez compuesto por 21 periodistas nicaragüenses— participó en una serie de seminarios impartidos por el Instituto de Investigación y Formación de la Administración Nacional de Radio y Televisión de China, centrados en producción de contenidos, estrategias de comunicación y cooperación bilateral.

Según la investigación, las actividades incluyeron no solo a portavoces vinculados a medios oficialistas, sino también a estudiantes de comunicación de universidades estatales como la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) o la Universidad Nacional Casimiro Sotelo de reciente creación (agosto de 2023), que ocupa el campus confiscado a la Universidad Centroamericana (UCA), institución expropiada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2023.

Un hallazgo importante que destaca el estudio es que la influencia china en el ecosistema mediático nicaragüense no se limita a la formación de comunicadores, también apunta a influir directamente en la juventud a través de Facebook, la plataforma más utilizada en el país.

“Entre enero y septiembre de 2025 se detectaron 726 anuncios pagados, promovidos por 229 páginas distintas, la mayor parte con mensajes alineados a los intereses y narrativas del gobierno de Xi Jinping”, afirmó el estudio.

Influencia china en redes sociales

Al igual que en Venezuela, la prensa independiente enfrenta una dura represión. Más de 280 trabajadores de medios, incluidos 217 periodistas, han debido exiliarse desde que estalló la crisis sociopolítica en 2018, mientras sus medios son clausurados y su labor criminalizada, dejando el espacio informativo interno prácticamente en manos del discurso oficial.

Según el monitoreo realizado por ProBox, entre julio de 2024 y agosto de 2025 se registraron 2.246 menciones sobre la relación Nicaragua–China, siendo la red social X (anteriormente Twitter) el principal escenario, con un 79% del total (1.777 menciones). El análisis reveló que los mayores picos de conversación digital coinciden con eventos cuidadosamente promovidos por la maquinaria comunicacional del oficialismo: por ejemplo, en la semana del 22 de julio de 2024, el evento realizado con estudiantes de la UNAN-Managua y el Grupo de Medios China-América Latina generó 170 menciones, de las cuales 154 ocurrieron en X.

Un segundo pico importante ocurrió en la semana del 12 de mayo de 2025, con 118 menciones (105 en X), cuando una delegación nicaragüense participó en la conferencia global sobre educación digital en Wuhan, promovida por medios oficialistas como El 19 Digital, Canal 4 y TN8. Poco después, la firma de acuerdos diplomáticos por parte de Laureano Ortega, el 19 de mayo, mantuvo alto el volumen de conversación (81 menciones), mostrando una continuidad narrativa.

La influencia del régimen chino en la esfera comunicacional nicaragüense también se manifiesta mediante campañas pagadas en redes sociales. Según una revisión de la librería de anuncios de Meta, entre enero y septiembre de 2025 identificamos 726 anuncios pagados que llegaron a audiencia en Nicaragua, promovidos por 229 páginas distintas, que generaron entre 96.7 y 112.2 millones de impresiones (número de veces que un contenido es mostrado en la pantalla de un usuario, sin importar si el mismo usuario lo ha visto varias veces). La inversión estimada total alcanzó los 2.79 millones de córdobas (lo que equivale a 75.700 dólares) e incluyó público nicaragüense entre sus objetivos.

Entre los principales anunciantes sobresale la Embajada de China en Nicaragua, que publicó 89 anuncios, convirtiéndose en el actor extranjero más activo en el país. Le siguen medios oficiales chinos como China Xinhua News (65 anuncios), el videojuego Conflict of Nations: World War 3 (54 anuncios), Economic Daily, China (48 anuncios) y el diario Global Times (19 anuncios).