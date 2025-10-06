El Mañanero del 6 de octubre: VTV y la ilusión de apoyo masivo a la Milicia

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del lunes, 6 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

En medio de la tensión con Estados Unidos, Nicolás Maduro acelera los entrenamientos de la Milicia para mostrar músculo defensivo. Sin embargo, el politólogo Ricardo Sucre advierte que el adiestramiento es más simbólico que real y que el riesgo mayor está en la circulación de armas fuera del control estatal. Este despliegue funciona también como un mensaje hacia la oposición, a la que se le recuerda que cualquier disidencia será vista como una amenaza interna.

Recién salido del horno: otras noticias del fin de semana

FBI desarticula presunta red de lavado de dinero vinculada a hijos de Maduro

Padrino López y su hermano preferido: Una fortuna que crece al ritmo de los ascensos militares del general

Ascensos de militares retirados del 4F: mensaje interno frente a tensiones con EEUU

“Prométeme que vas a volver”: Detienen a dirigente trujillano frente a su familia

La perla del fin de semana

“Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela reiteramos la solicitud de que el Gobierno de los Estados Unidos revise, en tiempo perentorio, su política migratoria en favor de los venezolanos y garantice alternativas que permitan la permanencia legal de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas: hombres y mujeres honestos y trabajadores, que han hecho de ese país su nuevo hogar y que hoy contribuyen, con su esfuerzo y formación, al desarrollo de esa nación”, PUD.

Lo que rompe en redes

🚨 BREAKING: Montgomery, Alabama Shooting



Late Saturday night, downtown Montgomery turned into chaos when gunfire erupted near Bibb & Commerce Streets.



📌 14 people shot

📌 2 confirmed dead (including an adult woman)

📌 2 juveniles injured — one fighting for their life

📌 3… pic.twitter.com/kGIkilSiNO — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) October 5, 2025

Azuquita pa’l café

#SantosParaTodos | ¡Caracas desbordada de fe y alegría! ✨

​

Imágenes de la "Ruta nocturna por la Paz", que se realizó desde La Pastora hasta La Candelaria. Un recorrido inolvidable donde el pueblo arropó a sus santos: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. ¡Una noche mágica!… pic.twitter.com/VUwliUP7DB — VALE TV, Red Canal 5 (@ValeTVCanal5) October 5, 2025

