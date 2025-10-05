“Prométeme que vas a volver”: Detienen a dirigente trujillano frente a su familia

La noche de este sábado, 4 de octubre, fue detenido arbitrariamente el dirigente e ingeniero Lewis Mendoza, coordinador de la organización Somos Trujillo, en el municipio trujillano. Así lo informó Liliana Vase, coordinadora regional de la organización.

“Con profunda indignación y tristeza informo que el Ing. Lewis Mendoza, coordinador de Somos Trujillo Voluntarios con María Corina, municipio Miranda ha sido detenido injustamente (…) Lewis es un hombre honesto, padre de familia ejemplar, líder político y social incansable, y sobre todo, un gran ser humano, comprometido con el futuro de Venezuela”, escribió Vase en su cuenta de Instagram donde compartió un video que documentó la detención de Mendoza.

La detención quedó grabada en video. En el material audiovisual se puede ver a el dirigente trujillano diciéndole a su madre: “Yo no soy un delincuente, mamá”. En el momento de la detención también estaba presente la hija del dirigente quien antes que su padre fuera detenido le decía: “Te amo mucho, papá. Prométeme que vas a volver”. La niña también imploró a los funcionarios que no se llevaran a su padre: “Me arruinaste mi infancia (…) No se lo lleven. Por favor, soy una niña”, se escucha decir a la menor de edad cuando lo subieron a una patrulla.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela señaló que desde el viernes 3 de octubre, funcionarios del Conas, Policía Nacional Bolivariana y policía estatal “se instalaron en los alrededores de la residencia de Lewis, generando terror a familiares -incluido un menor de edad- que se encontraban junto a él, dentro de su casa; y a los vecinos de la zona”.

“Tras más de 30 horas allí, lo secuestraron. Hasta el momento se desconoce su paradero y en qué condiciones se encuentra”, denunció la organización.

Desde septiembre han sido detenidos arbitrariamente varios dirigentes políticos y activistas trujillanos. La ONG Provea denunció que el 10 de septiembre detuvieron a los médicos Juan Torres y Elizabeth Rodríguez cuando iban camino a su trabajo. Posteriormente, el 23 de septiembre fue denunciada la detención arbitraria de los activistas políticos Pedro Andrade y Hommel Torres, en una alcabala ubicada en el estado Táchira, cuando se dirigían desde Trujillo a Colombia. El 27 de septiembre también fue arrestado Juan Enrique Pérez, coordinador electoral de Vente en Trujillo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.