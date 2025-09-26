El Mañanero del 26 de septiembre: Lo que debes hacer ante eventos sísmicos y más noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 26 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

Medidas de autoprotección ante sismos: recomendaciones y pasos a seguir

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) tiene a disposición de la población las principales medidas de autoprotección en caso de sismos.

Antes del evento, la institución recomienda elaborar y practicar un plan de contingencia, identificar los lugares seguros de cada edificación, mantener libres las salidas y preparar un kit de emergencia con insumos básicos.

Durante el movimiento telúrico, se exhorta a mantener la calma, no correr, resguardarse bajo mesas o en zonas resistentes, alejarse de vidrios y balcones, y usar solo las escaleras. Quienes se encuentren en vehículos deben detenerse y permanecer dentro.

Después del sismo, las indicaciones incluyen interrumpir los servicios de gas, agua y electricidad, no encender fósforos ni velas, seguir las instrucciones de las autoridades a través de la radio, evitar caminar descalzo sobre escombros y mantenerse en el punto de reunión previamente acordado.

No es cierto que organizaciones internacionales concluyeron que Venezuela no es un país de tránsito de drogas

Boris Muñoz: “Existe una campaña global contra la verdad”

Juristas ante decreto de conmoción: No se justifica y puede profundizar crisis de DDHH

Dólar/Euro BCV

“Ya he hablando con Venezuela por órdenes del presidente Trump. He hablado con el señor Maduro, he ido a Venezuela y sigo en contacto con su equipo”, Richard Grenell, enviado especial para Venezuela del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

