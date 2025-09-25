Medidas de autoprotección ante sismos: recomendaciones y pasos a seguir

Desde la noche del 24 de septiembre de 2025, el occidente de Venezuela ha experimentado una serie de sismos intensidad “fuerte y moderada”, afectando principalmente los estados Zulia, Trujillo, Mérida y Barinas, y siendo percibidos en regiones de Colombia.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, un sismo de magnitud 6,3 se sintió en la región occidental de Venezuela, extendiéndose incluso hasta la capital, después de varios registrados previamente.

A su vez, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó más de una decena de eventos sísmicos entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves, entre los que se incluyen un movimiento de magnitud 5,4 a las 18:21 horas con epicentro a 40 km de La Ceiba, Trujillo

Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló que se trata de un “enjambre sísmico”, e informó que Nicolás Maduro ordenó el despliegue del Sistema Nacional de Protección Civil, junto a los organismos de Seguridad Ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Rodríguez también precisó que según los reportes de la Funvisis, se ha detectado la actividad de una falla tectónica de Occidente. Para el momento en que dio el balance, la actividad había generado un total de 10 sismos y 21 réplicas.

Según Rodríguez, no se han reportado pérdidas humanas. Lo que sí hubo fue daños estructurales menores en infraestructuras como hospitales, iglesias y puentes, especialmente en el estado Zulia, de acuerdo con videos difundidos por usuarios en redes sociales como X y TikTok.

🇻🇪 Un nuevo fuerte sismo de magnitud 6 estremeció la región occidental de Venezuela 🇻🇪 la noche de este miércoles, generando alarma tras una seguidilla de movimientos telúricos en la zona, incluido uno de 5,4 registrado horas antes.



#EnVideo| Así se encuenta San Timoteo, Municipio Baralt, estado Zulia, luego de los temblores que se presentaron en el país.



¿Por qué ocurren tantos sismos seguidos?

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) explicó que los eventos sísmicos en Venezuela son consecuencia del contacto entre las placas Caribe y Suramericana.

“La zona de contacto entre la placa del Caribe y la placa Suramericana está conformada por tres sistemas de fallas, cuyo ancho promedio oscila alrededor de los 100 km. Estas fallas son la de Boconó (Los Andes), San Sebastián (Cordillera de la Costa) y El Pilar (Serranía del Interior)”, explicó el organismo.

Esta franja consta de aproximadamente 100 kilómetros de ancho y atraviesa las principales cordilleras del país y concentra la mayor amenaza sísmica. Asimismo, existen fallas secundarias como Oca-Ancón, Valera, La Victoria y Urica, que también pueden producir movimientos de gran magnitud, reseñó El Tiempo.

¿Qué hacer ante eventos sísmicos?

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) tiene a disposición de la población las principales medidas de autoprotección en caso de sismos.

Antes del evento, la institución recomienda elaborar y practicar un plan de contingencia, identificar los lugares seguros de cada edificación, mantener libres las salidas y preparar un kit de emergencia con insumos básicos.

Durante el movimiento telúrico, se exhorta a mantener la calma, no correr, resguardarse bajo mesas o en zonas resistentes, alejarse de vidrios y balcones, y usar solo las escaleras. Quienes se encuentren en vehículos deben detenerse y permanecer dentro.

Después del sismo, las indicaciones incluyen interrumpir los servicios de gas, agua y electricidad, no encender fósforos ni velas, seguir las instrucciones de las autoridades a través de la radio, evitar caminar descalzo sobre escombros y mantenerse en el punto de reunión previamente acordado.

Funvisis también ofrece específicas para personas con discapacidad, como portar siempre un silbato y un teléfono móvil, elaborar una ficha personal con datos médicos y adoptar posiciones de seguridad según la condición de movilidad.

La institución subraya la importancia de desarrollar una “conciencia sísmica” y estudiar los espacios que se frecuentan para identificar dónde resguardarse en caso de un terremoto.