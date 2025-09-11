El Mañanero del 11 de septiembre: Purga en el MP de Carabobo y más noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 11 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

Purga dentro del Ministerio Público de Carabobo: al menos 14 fiscales imputados

En una nueva purga dentro del Ministerio Público, Tarek William Saab, fiscal general ratificado por la Asamblea Nacional de 2021, anunció este martes, 9 de septiembre, la detención de dos exfiscales por “extorsión” en el estado Carabobo.

De acuerdo con una publicación de la Fiscalía en Instagram, fueron detenidos e imputados Pedro Amaya y Freddy Franco, fiscal provisorio y fiscal auxiliar de la Fiscalía primera del estado Carabobo, por los presuntos delitos de “extorsión agravada, privación ilegítima de libertad, retraso u omisión intencional de funciones y asociación”.

Este miércoles 10 de septiembre, el Ministerio Público informó que en total han sido imputados 14 fiscales del estado Carabobo, incluyendo al fiscal superior de la entidad. Según un comunicado, estas acciones se han llevado a cabo en el marco de la “permanente cruzada contra la corrupción y diversas conductas indecorosas en las filas del Estado venezolano”.

Gobernadora de Puerto Rico dijo que Maduro le roba vida y paz a su pueblo

Frontera de Venezuela con el Caribe Neerlandés: Una herida abierta

Voluntad Popular demandó información sobre el paradero de activista José Riera

Día Mundial de la Prevención del Suicidio: cambiar la narrativa para crear conciencia

“Ayer tuvimos una dolorosa pérdida. Mi solidaridad con los futbolistas de la Vinotinto y con todo el movimiento futbolero. El fútbol se masificó y casi que desplazó al beisbol como deporte nacional. Así que Venezuela exige una reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto, una reorganización de la estrategia, la doctrina y de la línea de combate y trabajo de la Vinotinto. Me hago portavoz de millones de niños, niñas, jóvenes y de todo el pueblo. Tenemos con qué: competir, llegar y ganar. Así que hay que corregir lo que haya que corregir y levantar la cabeza”, Nicolás Maduro.

El activista conservador estadounidense Charlie Kirk falleció este miércoles, 10 de septiembre, tras recibir un disparo durante un evento universitario en Utah. El comentarista de 31 años había sido evacuado a un centro médico instantes después del tiroteo.

Kirk, simpatizante del presidente Donald Trump, era conocido por encabezar el grupo estudiantil conservador Turning Point USA. Desde la organización, confirmaron la muerte del activista y aseguraron que fue “asesinado por un disparo”.

"The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his… pic.twitter.com/aM8Pz3TKml — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

#Mérida ♬ sonido original – Arnaldo Sánchez @arnaldosanchezp Esta tarde tuve la oportunidad de acompañar el segundo chequeo veterinario de nuestros cachorritos 🦁del @parquezoologicomerida. 🦁🥰 Los hijos de Murachí y Carú ya superan los 5 kilos de peso y se encuentran en excelente estado de salud, gracias al cuidado amoroso de su madre y al compromiso del equipo técnico del zoológico. Todo el esfuerzo está enfocado en que crezcan sanos, fuertes y rodeados de bienestar. Tenemos 2 hermosas leonas y 1 león creciendo rodeados de mucho amor 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Y tu, ya pensaste un nombre para estos cachorros ? Los leo en los comentarios ⬇️⬇️⬇️ #MéridaNosUne

