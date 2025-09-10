Gobernadora de Puerto Rico dijo que Maduro le roba vida y paz a su pueblo

Jenniffer González, gobernadora de Puerto Rico, aseguró que cada día Nicolás Maduro le roba la paz y la vida a su pueblo.

“Las amenazas del narcotraficante y dictador Nicolás Maduro retratan el carácter pandillero de su régimen”, expresó González en un comunicado.

González ofreció las declaraciones luego que Maduro retara a la gobernadora a que liderara un ataque contra su país mientras las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevan a cabo ejercicios militares en Puerto Rico.

“La droga y la violencia que llega a nuestras calles, producto de sus operaciones, le roban cada día la paz y la vida a nuestro pueblo”, añadió.

En el marco de una entrevista concedida al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, Maduro instó a la líder boricua a invadir Venezuela y bajarse en el primer barco.

“La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera”, expresó el gobernante.

González criticó al opositor Partido Popular Democrático y al sector izquierdista de Puerto Rico.

“En lugar de condenar a Maduro y solidarizarse con el pueblo venezolano que sufre, prefieren defender a un criminal repitiendo sus narrativas y hasta justificando sus ataques. Hoy vemos ese guion en acción, cuando en vez de defender a nuestra nación americana, se ponen del lado de un dictador que amenaza a nuestra gente”, indicó la líder del gobernante Partido Nuevo Progresista, el cual está de acuerdo con anexarse a Estados Unidos como el estado número 51.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.