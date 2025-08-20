CIDH otorgó medidas cautelares al activista de VP Aldo Rosso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este martes 19 de agosto medidas cautelares a favor del activista de Voluntad Popular, Aldo Roso Vargas, luego de considerar que el detenido se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia” toda vez que sus derechos a la salud, vida e integridad personal enfrentan un riesgo de “daño irreparable en Venezuela”.

“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH consideró que el beneficiario presenta padecimientos de salud que no estarían siendo atendidos de manera adecuada y que, además, no se ha brindado acceso a los estudios médicos que permitirían conocer la evolución de su estado de salud y las implicaciones que ello podría tener sobre su condición física actual”, se lee en el documento oficial de la comisión.

La CIDH consideró que la salud del dirigente político está en riesgo debido a que requiere una cirugía que no se habría efectuado. También añadió en el comunicado que su familia no ha tenido acceso a “valoraciones médicas” recientes y que hasta el momento, el tribunal no ha aceptado la designación de un abogado particular, lo que les ha impedido “interponer recursos judiciales” que protejan al activista.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 25 del reglamento, solicita al Estado que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Aldo Roso Vargas y que garantice que las condiciones del detenido sean “compatibles con estándares internacionales aplicable”.

En este sentido, exhorta a que se le permita una valoración médica y asegurar la atención y tratamiento oportuno que deberá ser debidamente informado a los familiares y representantes y, por otro lado, que se informe sobre la situación jurídica del dirigente de Voluntad Popular, permitiéndole que su abogado acceda a su expediente penal y que pueda presentar los recursos “que considere pertinente a su favor”.

Detenido en el contexto de las elecciones del 28 de julio del 2024

El activista Aldo Roso Vargas fue nombrado jefe de campaña de la parroquia El Valle, del municipio Libertador, en Caracas. El 4 de julio del 2024 fue detenido en el contexto de las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio, “bajo acusaciones de planear un sabotaje contra dichas elecciones”.

Actualmente, se encuentra en la cárcel de la Yaguara “sin que se haya iniciado un juicio en su contra”, denuncia el organismo internacional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país