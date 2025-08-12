Colombia confirma fallecimiento en Venezuela de implicado en asesinato de Uribe Turbay

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó la muerte en Venezuela de alias Zarco Aldinever, cabecilla de una de las disidencias de las FARC, señalado como uno de los presuntos responsables del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, fallecido el pasado lunes 11 de agosto.

El fallecimiento del supuesto cabecilla de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias más grandes de las extintas FARC, fue anunciado la semana pasada por el grupo armado luego de una emboscada con explosivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cerca de la frontera con Venezuela.

“Pudimos confirmar que, efectivamente, sí se trató del asesinato, por parte del ELN, al Zarco Aldineve. ¿Las razones? las de todo cartel, la pelea por el narcotráfico”, señaló el ministro en una rueda de prensa

Sánchez sostuvo que la Segunda Marquetalia es sospechosa del atentado mortal contra el senador y aspirante presidencial, quien falleció en la madrugada de este lunes en una clínica de Bogotá, donde estaba ingresado desde el día del atentado

El nieto del expresidente colombiano, Julio César Turbay, recibió varios disparos en la cabeza el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en Bogotá para las elecciones de 2026, en las que buscaba su nominación como candidato del partido de derecha Centro Democrático

“Una línea de investigación apunta a una conexión muy importante entre los autores de este magnicidio con uno de los grupos armados organizados criminales que delinquen aquí en Colombia que es el cartel de la Segunda Marquetalia”, señaló el ministro de Defensa

Luego del atentado contra Uribe Turbay, las autoridades colombianas capturaron a seis personas, entre ellas el autor material, un adolescente de 15 años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque

La Fiscalía también ha vinculado a otros cinco adultos señalados de participar en la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.