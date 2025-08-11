Más de 800 personas suscriben comunicado en respaldo a activista Martha Grajales 

Las organizaciones de Argentina, Madres de Plaza de Mayo y de Ecuador, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, son algunas de las que han suscrito un documento para exigir la liberación de la activista de derechos humanos Martha Grajales.

Así lo informó la ONG SurGentes, de la cual Grajales forma parte y que además aseguró que más de 800 han firmado un comunicado a la detención de la activista que se produjo el pasado viernes 8 de agosto en Caracas.

Entre los firmantes están el premio Nobel de la Paz de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel; Raúl Cubas, fundador de Provea y exdetenido durante la dictadura militar argentina; el sociólogo y filósofo franco-brasileño Michael Löwy; la educadora popular argentina Claudia Korol y cientos de intelectuales, activistas y defensores de derechos humanos de otros países como España, Colombia y Nicaragua.

“Como víctima del delito de desaparición forzada de personas en Argentina, durante la última dictadura militar que asoló al país entre 1976 y 1983. Como familiar de dos hermanos y mi cuñado que aún permanecen desaparecidos; y como cofundador de Provea, repudio el ataque a las Madres en Defensa de la Verdad por parte de paramilitares durante una protesta frente al TSJ”, dijo Cubas.

A través de la red social X, Antonio González, esposo de Grajales, informó que junto al abogado de la ONG Provea, Marino Alvarado, recorrió el pasado fin de semana al menos cinco centros policiales de reclusión en la capital venezolana y en todos negaron la presencia de la activista.

De acuerdo a Provea, los tribunales penales se negaron a recibir un recurso de habeas corpus para conocer el paradero de Grajales, quien fue detenida por una alcabala de presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a escasos metros donde se realizaban una concentración en rechazo a la agresión sufrida por madres de presos políticos el martes 5 de agosto en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a manos de presuntos colectivos afectos al gobierno de Nicolás Maduro.

González alertó que la situación de Grajales sigue siendo de desaparición forzada, por lo que hizo un llamado a las autoridades a que informen sobre el paradero de su esposa y las razones de su detención.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.