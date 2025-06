Rafael Tudares es acusado de terrorismo y fijan como sitio de reclusión El Rodeo I

Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia denunció que su esposo, Rafael Tudares Bracho, será llevado a juicio tras una audiencia preliminar telemática realizada el pasado 13 de junio.

A través de un comunicado difundido en X, Mariana González informó que el tribunal de Control que lleva el caso de Tudares admitió la acusación del Ministerio Público y acordó el pase a juicio por los delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación para delinquir, legitimación y financiamiento.

En el texto, González indicó que a su esposo le fue negada una medida sustitutiva a la privativa de libertad como “régimen de presentación y prohibición de salida del país”. Además que se fijó como centro de reclusión la cárcel El Rodeo I.

Mariana González enfatizó que hasta la fecha, por décima tercera vez en El Rodeo I le han dicho que su esposo no se encuentra detenido ahí. “Hasta el día de hoy no me consta directamente dónde lo tienen”, dijo.

A 167 días de la Detención Arbitraria y Desaparición Forsoza de mi esposo Rafael Tudares Bracho, a continuación un comunicado de actualización sobre su situación y caso: pic.twitter.com/SsAWP2jTy1 — Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) June 23, 2025

La pareja de Rafael Tudares subrayó que la detención de su esposo fue arbitraria y motivada por vínculos familiares con su padre: “Es su yerno, y eso no es delito en modo alguno”, afirmó.

“Seguiré luchando por la libertad de mi esposo, humanitariamente, por mis hijos, por Rafael, por la mamá de Rafael. Gracias a todos aquellos que nos llevan en sus oraciones y abogan por la libertad”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.