“Las guacamayas están volando, es una operación en marcha”: Exasilados de VV desde EEUU

El grupo de exasilados en la embajada argentina en Caracas, pertenecientes a Vente Venezuela, ofreció una rueda de prensa este 24 de mayo desde Washington, Estados Unidos, un día después de que el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, divulgara una imagen de la reunión que sostuvo con ellos.

Magalli Meda, quien era jefe del comando de campaña de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, inició la rueda de prensa en la que calificó como una “operación sin precedentes” su “escape” y el de los otros exasilados. De entrada, expresó que no precisarían mayores detalles de la operación porque es un proceso “que está en marcha”.

“Pedimos que entiendan que la seguridad es parte del éxito que permite que hoy estemos aquí. Hoy es el día en el que Vente Venezuela cumple 13 años, y que estemos sentados es el resultado de un proceso muy complejo, que requirió la operación estratégica de muchas personas, con unos riesgos enormes que más adelante, en una Venezuela libre, se conocerán los detalles”, ahondó.

Recalcó que en 412 días fueron víctimas de innumerables atropellos a sus derechos humanos y que tuvieron que sobrevivir como una familia.

“Imagínense quedarse encerrados donde están por un año y dos meses, con cinco meses sin poder prender un interruptor, o abrir un chorro y que no saliera agua. Es fácil decirlo, pero difícil vivirlo. Conectados a lo mínimo con mucha estrategia para poder sobrevivir mental y físicamente”, expresó.

En su discurso recordó también a Fernando Martínez Mottola, uno de los asilados que abandonó la embajada argentina en diciembre por razones de salud y quien falleció dos meses después. Lo tildó como un “héroe nacional”, a quien el gobierno acusó de terrorista y que murió por esa orden de “secuestrarlo y mantenerlo alejado de su familia, el cuerpo cobra”.

Meda también se refirió a los presos políticos que continúan privados injustamente de libertad y, en concreto, mencionó la reciente detención de Juan Pablo Guanipa, “un héroe que hasta ayer estuvo en clandestinidad por un terrorismo de Estado que está acosando a toda la nación”.

“Hoy el país está sitiado, amenazado y perseguido, pero a la vez, más claro que nunca de que no hay manera que permanezcan en el poder”, aseveró. “Venezuela no es normalizable, solo liberable”, remarcó.

Agregó que el trabajo tanto de ella como de todos los reunidos hoy en Washington continuará hasta que concreten lo prometido: “Hasta el final, que es Edmundo González Urrutia, entrando democráticamente y siendo reconocido

por las Fuerzas Armadas del país como comandante en jefe”.

Sobre la conversación con Marco Rubio, Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela, se refirió a que hay una coordinación “que está funcionando y un trabajo que está avanzando”.

“Hay plena confianza en el liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia al frente de esta estrategia, que es coordinada, esta operación lo demuestra, y todo lo que está ocurriendo en la política exterior de EEUU”, indicó.

Magalli Meda sumó que hay movimientos de “lobistas oportunistas económicos” que enfrentarán “con todo”, pues, “por encima de sus intereses económicos está un país, y la fuerza de 30 millones de venezolanos le pasa por encima a cualquier acuerdo financiero que puedan estar buscando para darle sostenibilidad a un sistema criminal que ya no se puede quedar en el país”.

Respecto a la versión de que el régimen haya facilitado la salida del país, Urruchurtu aseguró: “Si eso fuera cierto, hubiera alguna prueba, y el régimen no lo ha podido demostrar. Es absolutamente falso que esto haya sido producto de una negociación”.

Meda añadió que el 28 de marzo estaban listos los salvoconductos para que ellos pudieran salir de la embajada argentina en Caracas: “Y Diosdado dio la orden de que no salíamos. Esa es la verdad, jamás nos lo iban a dar, la diplomacia no estuvo a la altura, se tocaron puertas, se enviaron cartas y se comportaron cobardemente”.

“Una diplomacia de rehenes”

Urruchurtu también agradeció al gobierno de Argentina, por haberlos acogido durante 14 meses en las instalaciones de su embajada; a la Cancillería de Brasil “porque la presencia de esa bandera hizo una diferencia y probablemente inhibió de locuras mayores” y también al secretario de Estado, Marco Rubio y al presidente de EEUU, Donald Trump, por asumir el liderazgo de la operación que los llevó a salir del país.

Recordó que cuando ingresaron a la embajada argentina lo hicieron buscando protección, pero que el gobierno posteriormente convirtió esa instalación “en una prisión y ante los ojos del mundo”, lo que consideró, crea un grave y peligroso antecedente.

“El régimen mató el asilo diplomático en Latinoamérica, negando salvoconductos y lo hizo violando el derecho internacional de manera reiterada y sistemática. En Venezuela lo que opera es una diplomacia de rehenes, chantaje, amenazas y extorsión al cuerpo diplomático presente en el país, lo que ha hecho a la diplomacia inoperativa y que permanezca callada”, denunció.

Insistió en que la operación “no convencional” con la que pudieron salir del país terminó siendo la única vía para solucionar el problema.

“La diplomacia necesita ser valiente, no silente, y esa creo que es la gran lección que esto nos deja. La diplomacia necesita ayudar, no ser una sombra, no callar frente a un régimen criminal. Solo una diplomacia fuerte los puede detener, a través de múltiples herramientas, y tiene que dejar de llegar cuando es muy tarde”, opinó.

Ratificó también que la libertad de ninguno de ellos será plena hasta tanto no se logre “la libertad de todos los que siguen secuestrados en el país”.

“Las guacamayas siguen volando”

Omar González Moreno, miembro de la Dirección Nacional del partido Vente Venezuela, declaró en la conferencia de prensa que lograron llegar a Washington luego de que el gobierno de Maduro había tomado la decisión de “liquidarlos física y políticamente”.

“Esto no es una metáfora, símil, es una realidad. Podemos demostrar cómo la tiranía de Maduro amenazó durante un año y dos meses la integridad física de quienes estamos acá. La sede diplomática de Argentina en Caracas estuvo rodeada de grupos élites de las fuerzas de seguridad de Maduro. Instalaron siete u ocho alcabalas antes de poder llegar a la embajada. Por un costado estaba la robusta Embajada de Rusia, por la parte posterior estaba la igualmente robusta embajada de Corea del Norte; por el otro costado, una residencia particular que fue expropiada y colocaron allí a grupos élites, a francotiradores con miras telescópicas que nos apuntaban, operaban desde allí modernos drones para vigilar nuestros movimientos. Por si fuera poco, colocaron a jaurías de perros para atacarnos. Había la intención de liquidarnos”, narró.

Insistió en que la operación que los “rescató” fue un “duro golpe” contra el gobierno porque la permanencia obligada en la instalación diplomática se había convertido en un emblema de la represión en Venezuela.

“Cuando esto se conozca, que se va a conocer en su momento, se comprobará que fue uno de los rescates más espectaculares de la historia de las fugas que se han registrado en el mundo. La osadía, valentía, coordinación y planificación hizo posible que estemos con ustedes. El nombre de esta operación fue el de las ‘guacamayas’, el ave que sobrevuela los cielos de Caracas y que comenzaron a visitarnos, y que se colocaban en los brazos y hombros de nosotros. Esto es parte de un proceso en la lucha por la liberación de Venezuela, y tampoco es el final. Las guacamayas están volando. Así que esperemos que ese vuelo típico de estas aves caraqueñas se posen sobre Miraflores pronto“, expresó González Moreno.

El dirigente también aseguró que las operaciones “están en marcha” para liberar a los presos que están en la cárcel y a los más de 30 millones de venezolanos.

“Tengan la seguridad ustedes de que esto está en marcha, de allí la necesidad de mantener el absoluto recato de dar detalles de la operación (…) Es una operación en marcha, por eso, la necesidad de confidencialidad”, insistió.

“Doblemente vulnerables”

Humberto Villalobos, coordinador electoral de Vente Venezuela, se refirió al “enorme trabajo” que llevaron a cabo dentro de la embajada en el contexto de las presidenciales de julio de 2024.

“Le ganamos una elección a un régimen represivo en donde no hay libertades y donde todo es controlado (…) Lo que hicimos será estudiado de ahora en adelante, organizamos de manera precisa a casi 600.000 personas, cubrimos a casi todos los centros de votación, solo falto 1%. Hicimos un estudio detallado de cómo nos ganaron, por qué nos ganaron, y qué podíamos hacer para evitarlo. Y desarrollamos un esquema que podrá servir para otros países de Latinoamérica donde se aplica el mismo modelo”, explicó (…) Recogimos el 85% de las actas físicas, a las 48 horas las teníamos publicadas en internet. No fuimos nosotros solo, fue una población, fue un país comprometido en salir de un régimen que nos tienen a todos esclavizados”, profundizó.

Mientras que Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de Vente Venezuela, dijo en su intervención que ella es testimonio de que el gobierno no solo fue vulnerable “una, sino dos veces”, y confirmó que logró salir de la embajada argentina antes que el resto del grupo.

Recordó que su compañero Gabriel González tiene 11 meses detenido, y Julio Balza, cuatro: “A ellos queremos decirles que también estamos aquí por ustedes, cuando uno ama la libertad, es posible”.

Macedo agradeció a quienes colaboraron para que lograran salir del país: “A la gente que fue discreta, a la que nos pasó, nos ayudó, nos abrió su casa. Además, quiero decir que cuando estamos en silencio es porque estamos actuando, y ahora, estamos operando”.

"Le ganamos una elección a un régimen represivo sonde no hay libertades y donde todo es controlado. El país está comprometido para salir de un régimen que nos tiene a todos esclavizados": Humberto Villalobos, dirigente venezolano liberado tras 412 días en la Embajada Argentina de… pic.twitter.com/VDeHKYTPWE — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) May 24, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país