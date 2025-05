“Nadie es invisible” en el nuevo ciclo represivo que se vive en Venezuela

Una nueva oleada represiva en Venezuela desató el gobierno en los días previos a los cuestionados comicios regionales y parlamentarios del 25 de mayo. Dirigentes políticos, activistas, defensores, comunicadores, profesores, adultos mayores y estudiantes venezolanos, así como más de una decena de extranjeros, han sido el blanco de esta nueva “razia” contra la oposición y la disidencia, como lo denunció la líder opositora María Corina Machado.

En una alocución el pasado 23 de mayo el ministro de Interior y Justicia del madurismo, Diosdado Cabello, confirmaba la detención de al menos 70 personas entre venezolanos y extranjeros en los últimos días por presuntos “planes violentos” previos al 25 de mayo.



“Los organismos de seguridad del Estado venezolano han demostrado, por su eficiencia, que aquí no hay nadie invisible. No hay nadie invisible”, fue la frase con la que Cabello sentenció el tenor de este nuevo ciclo represivo mientras anunciaba la captura de Juan Pablo Guanipa, líder de Primero Justicia, abogado, político, comunicador, exdiputado, excandidato a la gobernación del Zulia y la figura política de mayor envergadura víctima en esta nueva fase de represión selectiva.

Guanipa ha sido un estrecho colaborador de María Corina Machado, a quien acompañó durante sus recorridos por el país en la campaña presidencial a favor del voto por Edmundo González en 2024 y en sus limitadas apariciones públicas luego del 28 de julio, incluida la del 9 de enero de 2024, cuando la dirigente de Vente Venezuela fue detenida por espacio de unos minutos y posteriormente liberada.

Estamos en resguardo y esperamos certezas con respecto a la situación de MCM, líder indiscutible, junto a Edmundo González de la lucha por la liberación de Venezuela.



Es la hora de la resistencia.



¡Viva Venezuela Libre! 🇻🇪 pic.twitter.com/LRGkYKXJ9V — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) January 9, 2025

Haciendo caso omiso a las medidas cautelares de protección que en octubre de 2024 dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su favor, a Guanipa lo exhibieron como un trofeo de guerra en imágenes difundidas por Venezolana de Televisión. Lo mostraron esposado con un chaleco antibalas, rodeado de varios funcionarios armados y encapuchados de la Policía Nacional Bolivariana. Era conducido por lo que parecía un estacionamiento y luego lo subieron a una patrulla de la división contra “terrorismo y subversión”.



“En la madrugada hemos capturado a uno de los jefes de este tenebroso grupo terrorista. Juan Pablo Guanipa, uno de los jefes de esta red terrorista (…) Él se ufanaba, se burlaba, se creía intocable, invisible”, comentó Cabello con sorna.

El dirigente del PSUV detalló que durante el procedimiento de detención de Guanipa incautaron agendas “que decían de todo”, detonantes eléctricos, explosivos C4, teléfonos celulares, computadoras y diferentes equipos para la instalación de explosivos y aseguró también que el narcotráfico internacional es la “fuente principal de financiamiento” de estas presuntas operaciones desestabilizadoras.

Guanipa, quien se encontraba en la clandestinidad desde agosto de 2024, dejó preparado un par de videos que se postearon en sus perfiles en redes sociales posterior a su detención, en los que informaba que no aceptaría defensa pública y designaba al abogado Joel García como su representante de confianza.

Es un hecho notorio y comunicacional la designación de abogado que el ciudadano @JuanPGuanipa ha realizado. Veremos si cumplirán con el Debido Proceso y el respeto a sus garantías constitucionales. pic.twitter.com/pYR9GXRgrP — Joel García (@joelgarcia69) May 24, 2025

“Si están viendo este video es porque he sido detenido y secuestrado por la dictadura de Maduro, esta es una lucha compleja y difícil porque nos estamos enfrentando a un régimen autoritario que ha decidido mantenerse en el poder a pesar de la impresionante manifestación de voluntad popular del 28 de julio. Qué grandes somos los venezolanos, 25 años con una vida humillada por un régimen dictatorial presidido por Chávez y Maduro y todavía estamos en pie de lucha, dando la pelea (…) Estoy convencido de que lo vamos a lograr, no tiene escapatoria Nicolás Maduro, únanse todos, no van a poder con el pueblo venezolano, sigamos presionando con presión interna e internacional y estoy seguro de que lograremos el cambio político en Venezuela, nunca perdamos la esperanza”, sentenciaba en ese video Guanipa.





Hoy injustamente preso, pero nunca derrotado.



¡Viva Venezuela Libre! 🇻🇪 pic.twitter.com/vyd8ISPII5 — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) May 23, 2025

Nuevo ciclo represivo, viejos patrones

El pasado 19 de mayo, Cabello ya sonaba las campanas de la nueva arremetida tras anunciar la suspensión de vuelos desde Colombia para evitar el ingreso de supuestos “mercenarios” y revelar que, hasta entonces, había 38 detenidos por supuestas operaciones para “sabotear” los comicios del 25 de mayo, que incluían ataques contra personeros políticos, embajadas, centros asistenciales, comandos policiales, estaciones de servicio y subestaciones eléctricas.

Hasta el mediodía del 24 de mayo, según la confirmación independiente de los datos llevada a cabo por Runrun.es y sustentada en reportes de ONG, activistas y partidos políticos, al menos 27 personas de nacionalidad venezolana y 10 de nacionalidad extranjera de las detenidas en los últimos días habían sido identificadas.



En la lista de detenidos nacionales destacan, además de Juan Pablo Guanipa, los dirigentes políticos Ángel Luna, concejal del Municipio San Diego de Carabobo por Proyecto Venezuela y Hostari Molina, secretario político de Vente Venezuela en Cojedes; tres comunicadores sociales (Guanipa también se incluye en esta lista, así como Carlos Raúl Marcano y José Raúl Amiel). Hay al menos cuatro personas vinculadas con el trabajo político y activismo de Voluntad Popular: Naomi Gabriela Arnaudez Ramos, abogada, activista por los derechos de la mujer y parte del equipo de formación nacional de VP ; José Rito Ledezma Muñoz (activista político), Isidro León Fariñez (activista social caraqueño de 84 años) y Edgar Torres (activista político).

¡Libertad para Naomi, Isidro, José y Edgar!



¡Libertad para todos los presos políticos en Venezuela! pic.twitter.com/HmM4cSrRBn — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) May 24, 2025

Otros detenidos de los que se han revelado datos son Gorka Francisco Carnevali Pérez, activista y locutor de Caracas Ciudad Plural y Foro Hatillano; Yraida Coromoto Ruiz García, activista de Vente Venezuela; Frewill Rangel, defensor de DDHH en Lara y Lourdes Villareal, profesora y dirigente sindical Equipo de Formación de Vente Venezuela y miembro de la ONG Fordisi.

La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela confirmó a su vez que uno de los detenidos anunciados por Cabello es estudiante de la escuela de Idiomas Modernos de esa casa de estudios. Se trata de Enrique Jesús Gómez Méndez. Otros arrestados a los que se refirió Cabello y de los que hasta ahora se desconocen mayores datos son Jhonnel de Jesús Narváez Blanco, Eliecer Ramón Sánchez Linarez, Carlos Manuel Espinoza Uzcategui, Yalida Pastora Mendoza Herrera y Jesús Gerardo Hernández Rojas.

Mientras que los extranjeros reportados como detenidos por el propio Cabello son cuatro ciudadanos de Pakistán presuntamente capturados en Caracas (Sharif Qamar, Muhammad Azhar, Zohaib Llagat Liaqat Hussain, Butt Najam Islam), una ciudadana ecuatoriana no identificada detenida en Bolívar, dos provenientes de Serbia (Antun Mrdeza, Sharov Rumen, el primero de ellos detenido en Lara), un alemán detenido en Zulia (Michael Alfred Gustav); Germán Darío Giuliani, de nacionalidad argentina y Enit Kasmi, de nacionalidad albanesa-colombiana.

Adicional a estos nombres, el diario El País de España confirmó la detención de otros tres extranjeros: un español, otro argentino y un bulgaro. Los gobiernos afectados informaron al medio que los extranjeros trabajaban para una compañía de seguridad informática con sede en EEUU y que vinieron a Caracas para un encuentro de ciberseguridad. El español y el argentino, de nombre Pablo González Carrasco, habrían sido posteriormente liberados.

Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, iniciativa de organizaciones de DDHH venezolanas, alertó que en este nuevo ciclo de detenciones arbitrarias que se activó desde la segunda quincena de mayo “los crímenes investigados por la Corte Penal Internacional (CPI) se continúan ejecutando, a la vista de todos, en tiempo real, y con patrones de violación de mayor preocupación, como la criminalización de ciudadanos extranjeros”.

“La versión oficial asegura que todos estarían involucrados en actividades de terrorismo y de instigación al odio, mientras la política de acoso y persecución de familiares de líderes políticos y sociales se mantiene”, denunciaron.

Represión que no distingue edades

Cabello mostró también en televisión los rostros de otros detenidos hasta el pasado 23 de mayo, a quienes señaló de ser los “operadores por estado” de las presuntas acciones desestabilizadoras contra las elecciones que denunció.

“Nadie se confíe de las caras”, comentó irónicamente cuando, en la lista que exhibió públicamente, apareció el rostro del adulto mayor de 84 años, Isidro León Fariñez. activista social detenido arbitrariamente en su residencia en Caracas. El defensor de derechos humanos, Marino Alvarado, escribió en su cuenta en X que detener a una persona de 84 años porque exige democracia, “no solo es represión, es maldad, el desbordamiento de la represión llega a estos niveles”.

Detener a una persona de 84 años porque exige democracia, no solo es represión, es maldad.



El desbordamiento de la represión llega a estos niveles.



Alguien en la estructura de poder será capaz de oponerse a esta barbarie? Todos son cómplices? No tienen padres, abuelos? pic.twitter.com/Rweff6FirV — Marino Alvarado B (@marinoalvarado) May 24, 2025

Pero este caso no es aislado, el gobierno ya tiene experiencia reciente en este tipo de acciones. No en vano mantuvo preso durante casi cuatro meses al señor Luis López, de 82 años, excarcelado el pasado 19 de mayo y a quien arrestaron el 21 de enero de 2025 en el estado Aragua por llevar consigo un pequeño panfleto que contenía los resultados de las presidenciales del 28 de julio en su centro de votación y un ejemplar de la Constitución

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos destacó que León es “padre, abuelo, servidor público comprometido con la paz y los derechos humanos” y que según sus familiares, su salud es delicada.

“Desde su detención se desconoce su paradero, lo que podría configurar una desaparición forzada (…) El artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) prohíbe expresamente la prisión preventiva para mayores de 70 años. Además, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha reafirmado que esa protección legal debe aplicarse de manera obligatoria, incluso en casos de delitos graves, como una garantía humanitaria”.

Otro adulto mayor detenido en el reciente ciclo de represión es José Raúl Amiel Diazviana, periodista, cineasta y publicista de 76 años, a quien se llevaron funcionarios del Sebin el pasado 22 de mayo tras ingresar arbitrariamente en su casa en El Recreo, Caracas, denunció la sección de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

Amiel Diazviana tiene 76 años, presenta problemas de movilidad de la rodilla izquierda y de tensión arterial, según denunció la referida organización. Pertenece a la fundación “Ciudadanos en Acción” y además es conocido como el “Santa Claus” de Caracas, por interpretar al personaje navideño desde los años 60 y personificarlo en los últimos años en centros comerciales de la ciudad y en actividades de calle en Las Mercedes, Chacaíto y Chacao.

El Santa Claus de la cota mil es Gilberto Sánchez. Raúl Amiel (detenido anoche), acusado de "conspirar" . Fue el primer santa de Sears en los años 60 y en los últimos años hizo sus apariciones en CCCT, Las Mercedes,,Chacaíto y Chacao pic.twitter.com/7ATuCx96CW — Hecmiry Lugo (@hecmirylugo) May 23, 2025

Con el señor José Raúl Amiel se confirma también el patrón de detener a varios miembros de una familia en simultáneo, que Runrun.es denunció recientemente en el trabajo periodístico “Prisión en familia, el costo de disentir en Venezuela”. Y es que su hijo Raúl Hirsey Amiel, diseñador de profesión, también fue arrestado el pasado 5 de mayo en el estado Táchira.

La prensa, siempre en la mira

Carlos Rafael Marcano Mogollón pasó a engrosar la lista de 16 periodistas y trabajadores de la prensa que están tras las rejas en Venezuela de acuerdo con las cifras del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, tres de ellos en las últimas 72 horas y 12 luego de las elecciones del 28 de julio.

#24May 🚨#LibertadDePrensa | En Venezuela,16 periodistas y trabajadores de la prensa están detenidos arbitrariamente por informar,expresar su opinión o por la afiliación política. Enfrentan cargos injustos como "instigación al odio" o "terrorismo". ¡Exigimos su libertad ya! pic.twitter.com/rmkBeDQYxP — CNP Caracas (@CNPCaracas) May 24, 2025

El gremio también denunció que el pasado 22 de mayo el Sebin instaló una alcabala en las inmediaciones de su sede en la avenida Andrés Bello, de Caracas.

A 2 días de la jornada electoral del domingo 25 de mayo, Sebin monta alcabala frente a la sede del Colegio Nacional de Periodistas en la Av. Andrés Bello. pic.twitter.com/ePla8Z2MrL — cnpven (@cnpven) May 23, 2025

La detención de Marcano Mogollón, también profesor universitario y maratonista, se practicó a las 6:30 de la mañana del pasado viernes, 23 de mayo, en la urbanización Miranda, Municipio Sucre. Su madre, Gladyrs Mogollón, denunció que funcionarios de la PNB allanaron “ilegalmente” su casa y le arrebataron a su hijo.

“Él es inocente y no está involucrado en ninguna acción terrorista. Exijo conocer su paradero y que lo pongan en libertad”, clamó a través de las redes sociales su madre, Gladys Mogollón. A 24 horas de su detención, este 24 de mayo, agregó que aún desconocía el paradero de su hijo.

El precio de manifestar por un salario digno

“Somos docentes y nos resistimos a que muera la educación, seguimos en las escuelas”, declaraba en la marcha por el Día del Trabajador el pasado 1 de mayo la profesora Lourdes Villarreal, detenida a primeras horas de la mañana del 23 de mayo en La Pastora, Caracas, cuando se disponía a hacer ejercicios con su hija. Dos hombres salieron de una camioneta Hilux color blanco, la abordaron violentamente y se la llevaron por la fuerza, pese a los intentos de su hija por impedirlo, según narró al sitio Crónica Uno.

📢 La prof. Lourdes Villarreal, vocera de FORDISI, cuestiona al ministro Héctor Rodríguez: ¿Cómo sobrevive un trabajador con Bs. 130 al mes? 😱💸



Con 5 años sin contrato colectivo y 3 sin aumentos, denuncia que bonos y cesta ticket no son salario ⚖️✊



📽️🔥 #JusticiaSalarial pic.twitter.com/l9JEs150hu — FordisiVzla (@fordisivzla) March 20, 2025

Con suéter que tenía la inscripción “docente, ponte pilas” Villarreal era una participante asidua de las manifestaciones por las reivindicaciones laborales de los educadores venezolanos, y ratificaba constantemente que con Bs. 130 (monto en el que permanece congelado el salario mínimo desde 2022) era imposible sobrevivir.

Lourdes no solo era constante en las protestas. Sus familiares y allegados difundieron un volante en el que aseguraron que la egresada del Pedagógico de Caracas y perteneciente al sindicato unitario del magisterio cumplía “religiosamente” con su horario como profesora de Teatro y Artes Escénicas en el complejo educativo Lino Gallardo, de La Pastora, actividades de las que ahora tendrá que separarse indefinidamente por caer en la lista de detenciones arbitrarias de mayo de 2024.

“Obligada por el déficit de profesores ha tenido que también dictar clases de Castellano, sociales e incluso, ayudar en Matemáticas”, aseguran.

Otros profesores que permanecen tras las rejas en Venezuela son Rocío San Miguel, Jesús Armas y Javier Tarazona. Además, en el marco de la represión desatada tras los comicios del 28 de julio, al menos cuatro fueron detenidos y uno forzado al exilio.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país