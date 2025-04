Niña venezolana fue separada de sus padres en EEUU por supuestos nexos con el Tren de Aragua

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos confirmó este domingo, 27 de abril, que separó a una niña venezolana de apenas dos años de edad de sus padres, bajo la acusación de que ambos pertenecen -supuestamente- al Tren de Aragua.

En una declaración oficial, el DHS señaló que el padre de la niña, llamado Maiker Espinoza-Escalona, “es teniente del Tren de Aragua y supervisa homicidios, tráfico de drogas, secuestros, extorsión, tráfico sexual y dirige una casa de tortura”. Sobre la madre, Yorely Escarleth Bernal Inciarte, el organismo afirmó que “supervisa el reclutamiento de mujeres jóvenes para el narcotráfico y la prostitución”.

El Departamento de Seguridad Nacional agregó que “bajo el liderazgo de la secretaria (Kristi) Noem, esa niña ahora está a salvo y segura bajo el cuidado de una familia de acogida”.

Maiker Espinoza-Escalona is a Lieutenant of Tren De Aragua who oversees homicides, drug sales, kidnappings, extortion, sex trafficking and operates a torture house.



Yorely Escarleth Bernal Inciarte oversees recruitment of young women for drug smuggling and prostitution.



These…