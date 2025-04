El Mañanero del 23 de abril: Venezuela en “rojo ambiental” y otras noticias

En El Mañanero del 23 de abril de Runrun.es resumimos los titulares más destacados de Venezuela: Este 22 de abril se celebró por vez 55 en el mundo el Día Mundial de la Tierra, fecha para incentivar la movilización de conciencia respecto a medidas que aborden problemas ambientales de importancia crítica en pro de la protección del aire, océanos, suelos, ecosistemas, vida silvestre y salud humana.

“Más de ocho meses aislado y silenciado”: Hija de Américo De Grazia exige verlo

Papa Francisco, el pontífice que apoyó causas sociales y dividió opiniones

Venezuela en “rojo ambiental”: Otro Día de la Tierra con deudas con el planeta

Energías renovables en Venezuela: empresa privada está en una trampa que frena su avance

Nace la Red de Periodistas de Investigación de Venezuela

Cerca de 20 feminicidios se cometieron en dos primeros meses del año según Utopix

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello: "Nayib Bukele no es presidente de El Salvador, es presidente de una corporación de EEUU"



“105 días desde la desaparición forzada por detención forzada por detención arbitraria de mi esposo Rafael Tudares Bracho. Es inocente, no ha cometido delito alguno. No ha tenido derecho a un abogado de su confianza. No se le ha permitido contacto con familiar alguno”, Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González Urrutia y esposa del preso político Rafael Tudares.