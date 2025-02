Las claves sobre el fin de las licencias petroleras que anunció Trump

Este miércoles, 26 de febrero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pondrá fin a las licencias para la exportación de petróleo que su predecesor, Joe Biden, concedió a Venezuela.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump explicó que dichas concesiones dejarán de estar vigentes a partir del 1 de marzo.

A través de su cuenta en X, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que está “proveyendo orientación” en la política exterior de EE. UU. “para terminar todo respaldo del Departamento de Estado a las licencias de petróleo y gas aprobadas bajo la administración Biden las cuales han servido para financiar de manera vergonzosa al régimen ilegítimo de Maduro”.

Today, pursuant to @POTUS directive, I am providing foreign policy guidance to terminate all Biden-era oil and gas licenses that have shamefully bankrolled the illegitimate Maduro regime.

